Twitter/X laat nieuwe gebruikers in twee landen betalen om tweets te plaatsen

Twitter/X vereist van nieuwe gebruikers in Filippijnen en Nieuw-Zeeland een abonnement om tweets te kunnen plaatsen en te retweeten. Het abonnement kost omgerekend ongeveer een dollar per jaar.

De maatregel is bedoeld om de hoeveelheid bots te verminderen, meldt Twitter/X. Het bedrijf zegt dat gebruikers eerst een telefoonnummer moeten verifiëren en daarna een abonnement moeten kiezen. Als ze dat niet doen, kunnen ze het platform alleen 'read only' gebruiken en dus alleen tweets lezen en accounts volgen.

Het gaat vooralsnog om een test. Het is onbekend of het bedrijf de stap wereldwijd wil nemen als de test succesvol blijkt. Het risico van een betaald abonnement om te posten is dat nieuwe gebruikers, die het platform nog niet kennen, besluiten om het abonnement niet te nemen en er dus minder nieuwe gebruikers gaan posten op het platform. Het mogelijke voordeel is dat de kleine betaling per jaar bots afschrikt. X noemt de test Not A Bot. Het abonnement kost voor gebruikers in Filippijnen omgerekend ongeveer 0,71 euro, voor Nieuw-Zeelanders is dat omgerekend rond 0,80 euro.