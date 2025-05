Google brengt Chrome-functie uit om typo's in URL-balk automatisch te fiksen

Google brengt een functie van Chrome om typfouten in de URL-balk automatisch te fiksen uit op Android en iOS. Het werkte al op desktop.

Google Chrome: fix typo

De bedoeling is dat de functie mensen helpt door typo's te corrigeren en op basis daarvan suggesties te geven van wat Chrome denkt dat gebruikers willen, meldt Google. Daarbij gaat het onder meer om mensen met dyslexie en mensen die een nieuwe taal aan het leren zijn. Dat werkt sinds deze week in de versies van Chrome voor Android en iOS. Google vermeldt niet in welke versie dat is.