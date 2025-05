Google Chrome laat per tabblad geheugengebruik eenvoudiger zien

Google Chrome laat sinds kort gebruikers zien hoeveel geheugen een specifiek tabblad gebruikt. Dit kan door met de cursor te zweven over een tabblad. Deze functie was al beschikbaar als test, maar lijkt nu breed beschikbaar te zijn.

Bij het zweven met de cursor over tabbladen in de tabstrip, boven in de browser, krijgen gebruikers in een blok extra informatie te zien over dat tabblad, zoals een afbeelding van wat er op die site te zien is. Sinds kort komt onder in beeld 'Memory usage' te staan, met informatie over hoeveel geheugen een tabblad gebruikt.

Deze functie werd sinds begin oktober getest in de stabiele Chrome-browser, maar toen moesten gebruikers hier nog een flag voor activeren. 9to5Google merkt op dat dit voor de meeste gebruikers niet langer hoeft en dat de functie breed lijkt te zijn uitgebracht. Gebruikers konden in de taskmanager van de browser al zien hoeveel geheugen tabbladen gebruikten, maar de nieuwe functie laat gebruikers eenvoudiger en sneller zien hoeveel geheugen specifieke tabbladen gebruiken.