Google test AI-functie voor Chrome die tabbladen groepeert

Google lijkt aan een nieuwe AI-functie voor Google Chrome te werken waarmee tabbladen automatisch gegroepeerd kunnen worden. In een afgeschermd instellingenmenu staan ook enkele onaangekondigde AI-functies.

De functies zijn ontdekt door X-gebruiker Leopeva. Die heeft in de code van Google Chrome de optie ontdekt om tabbladen automatisch te laten bundelen. De X-gebruiker demonstreert in een video dat de optie geactiveerd kan worden door met de rechtermuisknop op een tabblad te klikken en dan de optie 'Organize tabs' aan te klikken. Die optie is standaard nog niet geactiveerd bij gebruikers.

Leopeva toont in een andere post dat er ook een verborgen instellingenmenu in Chrome zit waarin drie AI-functies staan: 'Autofill helper', 'Context menu tab group' en 'Expanded theme gallery'. In de adresbalk staat bij dit instellingenmenu chrome://settings/ai. Bij de eerste functie zou een autofillfunctie geactiveerd kunnen worden bij sommige lege velden. De tweede optie staat voor de automatische groepering van tabbladen en dankzij de derde functionaliteit zouden gebruikers meer visuele thema’s tot hun beschikking moeten krijgen dankzij kunstmatige intelligentie. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Google deze functies officieel zal introduceren.