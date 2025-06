Neostrada verhoogt per 1 januari prijzen van domeinnamen en hosting

Neostrada verhoogt per 1 januari 2024 de tarieven van domeinnamen, hosting en resellerhosting. Daardoor gaat bijvoorbeeld een .nl-domein volgend jaar 22 euro kosten in plaats van 19 euro en kost het Light-hostingpakket straks 15 euro per maand in plaats van 11 euro per maand.

Het Versio-merk zegt de prijzen te moeten verhogen vanwege de 'hoge inflatie'. "Dit heeft geleid tot een sterkere toename van personeelskosten, inkoop van hardware, domeinnamen en licenties." Het bedrijf zegt dat leveranciers ook volgend jaar hun tarieven gaan verhogen. Neostrada zegt met de verhoogde tarieven te willen blijven investeren in het netwerk. De verhoogde tarieven gaan vanaf 1 januari in voor nieuwe of verlengende klanten. De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Klanten worden voor 30 november ingelicht.

Domeinregistratie 1 jaar Huidige jaarprijs Jaarprijs per 1 januari .nl 18,99 euro 21,99 euro .be 24,99 euro 28,99 euro .eu 22,99 euro 26,99 euro .com 24,99 euro 28,99 euro

Hostingpakketten Specs Huidige maandprijs Maandprijs per 1 januari Light 1 domein/5GB opslag 10,99 euro 14,99 euro Standard 2 domeinen/25GB opslag 15,99 euro 19,99 euro Advanced 3 domeinen/50GB opslag 20,99 euro 24,99 euro Extreme 5 domeinen/100GB opslag 30,99 euro 34,99 euro

Resellerpakketten Specs Huidige maandprijs Maandprijs per 1 januari Essential 10 accounts/10GB opslag 14,99 euro 19,99 euro Startup 25 accounts/25GB opslag 34,99 euro 39,99 euro Team 50 accounts/50GB opslag 64,99 euro 69,99 euro Enterprise 100 accounts/100GB opslag 99,99 euro 109,99 euro

Deze lijsten zijn niet volledig, maar zijn een selectie van prijsverhogingen. Op de site van Versio staan alle prijsverhogingen.