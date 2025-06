'Google brengt geavanceerd AI-model Gemini uit in januari 2024'

Google brengt zijn AI-model Gemini naar verluidt uit in januari 2024. Volgens The Information was Google aanvankelijk van plan om het model volgende week uit te brengen. De zoekgigant zou daarvan af hebben gezien vanwege problemen met query's in een andere taal dan Engels.

The Information meldt op basis van anonieme bronnen dat ceo Sundar Pichai heeft besloten de release van Gemini, die volgende week in New York, Washington en Californië gepland stond, uit te stellen naar begin volgend jaar. Publiekelijk bracht Google niets concreets naar buiten over de releasedatum en het verzetten ervan, sinds de tease van het model tijdens I/O 2023. De vertraging zou te wijten zijn aan onbetrouwbare reacties op niet-Engelse prompts.

Het AI-model moet een breed scala aan geavanceerde toepassingen kunnen verwerken en combineren. Zo moet Gemini niet alleen in staat zijn om teksten en afbeeldingen te verwerken, interpreteren en genereren, maar ook andere soorten inhoud kunnen creëren op basis van een schets of beschrijving, zoals een website. Gemini benut naar verluidt beduidend meer rekenkracht dan concurrent GPT-4 van OpenAI. Naar verwachting brengt Gemini ook verbeteringen naar bestaande AI-tools van het bedrijf, waaronder Google Bard, Google Assistant en Google Zoeken.