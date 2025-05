Google werkt aan ondersteuning voor onderschriften in Google Messages

Google lijkt aan ondersteuning voor onderschriften, ofwel captions, te werken in Google Messages. De functie werd ontdekt in een build van de app. Momenteel worden onderschriften bij afbeeldingen via Google Messages nog apart verzonden.

X-gebruiker AssembleDebug dook in het experimentele functiemenu van de Google Messages-app en kon daar naar eigen zeggen de flag voor onderschriften aanzetten. Zodra de functie is geactiveerd, worden de onderschriften samen met de afbeelding in een enkel bericht verstuurd. De tekst komt dan direct onder het plaatje te staan. Het is niet duidelijk wanneer Google de functie wil uitrollen naar alle gebruikers.