CD Projekt Red begint dit jaar met productie vierde Witcher-game

CD Projekt Red wil dit jaar aan de productiefase van de volgende The Witcher-game beginnen. De gameontwikkelaar wil in 2024 ongeveer 400 mensen op het project zetten. CD Projekt Red gaat ook na of het kunstmatige intelligentie kan gebruiken tijdens de ontwikkeling van games.

De redactie van Reuters schrijft dat het vierde deel uit de gamefranchise codenaam Polaris heeft meegekregen. Het is nog niet duidelijk wanneer de game moet verschijnen, maar Reuters stelt dat analisten verwachten dat dit in 2026 of 2027 het geval zal zijn.

CD Projekt Red vertelde naar verluidt ook iets meer over het vervolg op Cyberpunk 2077. De sequel van deze game bevindt zich nog in de conceptuele fase en kreeg intern de codenaam 'Orion' mee. CD Projekt Red verwacht dat er tegen het einde van dit jaar ongeveer tachtig mensen aan het spel zullen werken. De Poolse gameontwikkelaar zou ook overwegen om multiplayerspelelementen toe te voegen aan de game. Het is niet duidelijk om welke elementen het dan precies gaat.

De ontwikkelaar vermeldt ten slotte dat het een divisie heeft opgericht die zal nagaan hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden tijdens de ontwikkeling van games. Ceo Adam Badowski zegt dat AI sommige ontwikkelprocessen kan ‘verbeteren’, maar ook dat het geen mensen zal kunnen vervangen. In oktober 2023 maakte CD Projekt Red bekend dat het AI had gebruikt om het stemgeluid van een overleden acteur na te maken.