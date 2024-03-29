CD Projekt RED heeft tot nu toe 698 miljoen euro verdiend met Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 en de uitbreiding Phantom Liberty hebben de Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED tot nu toe 3 miljard zloty opgeleverd, wat omgerekend neerkomt op 698 miljoen euro. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van CD Projekt Red.

De opbrengst betreft de versies van de game op de vorige consolegeneratie: de PS5, Xbox Series X/S en pc. Ook wordt de verkoop van de vorig jaar verschenen Phantom Liberty-dlc op deze platforms meegeteld. In 2023 leverde Cyberpunk 2077 CD Projekt RED 826 miljoen zloty op. Alleen in releasejaar 2020 leverde de game meer op. Tegen eind november 2023 was Phantom Liberty 4,3 miljoen keer verkocht. Naast de dlc kreeg Cyberpunk 2077 vorig jaar een gratis 2.0-patch, die onder meer een nieuwe skilltree en meer items toevoegde.

De ontwikkelaar spreekt van een financieel goed jaar. De geconsolideerde verkoopopbrengsten bedroegen 1,2 miljard zloty, of ruim 279 miljoen euro, met een nettowinst van 481 miljoen zloty, of bijna 112 miljoen euro. Dat is respectievelijk 29 en 39 procent meer dan in 2022.

opbrengst Cyberpunk 2077
Opbrengst Cyberpunk 2077. Bron: CD Projekt RED via YouTube

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 14:06 104

29-03-2024 • 14:06

104

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Cyberpunk 2077

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Reacties (104)

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PearlChoco 29 maart 2024 14:17
Was vooral interessant geweest om dit eens te vergelijken met pakweg Witcher 3. Was dit nu een succesverhaal voor het bedrijf of net niet?
jdh009 FP ProMod
@PearlChoco29 maart 2024 15:00
Dit was een succesverhaal, Cyberpunk 2077 kon bij launch al gezien worden als een commercieel succes, vooral doordat er 8 miljoen pre-orders* waren voor de lancering. De ontwikkelingskosten van Cyberpunk 2077 waren aanzienlijk en worden geschat op ongeveer 330 miljoen USD, inclusief marketingkosten rond launch. Waarbij alle effort erna, patches, DLC en uitbreidingen, niet is meegerekend en Wikipedia uit gaat van 436 miljoen USD en ArcTechnica 400+ miljoen USD aanhaalt op 10 juni 2023.
Its total cost to develop and market (including updates and DLC) is reportedly over $436 million, making it one of the most expensive video games to develop. A sequel, codenamed "Project Orion", was announced in October 2022.
Simpel uitgerekend is 698 miljoen euro aan omzet 753.490.000 USD in omzet minus 436 miljoen USD maakt een totale 'winst' van 317,49 miljoen dollar.

Los van de Witcher kun je dat gemakkelijk een succes noemen, eerst alleen al door verkopen voor de lancering en daarna door het werk wat ze erin hebben gestoken om hun technische mislukking geen toekomstig financiële mislukking te laten worden.

The Witcher 3: Wild Hunt heeft sinds de release in 2015 50 miljoen exemplaren verkocht​​ waarvan 1,5 pre-orders**. Wat betreft de omzet, cumulatieve inkomsten uit de verkoop van "The Witcher 3" overtroffen 1 miljard Poolse zloty (ongeveer $250 miljoen USD) binnen 1,5 jaar na release​​. Interessant is dat The Witcher 3 in 2022 nog steeds ongeveer 50 miljoen dollar genereerde voor de studio, ondanks dat het spel toen al zeven jaar oud was. Hoewel dit iets minder is dan in de drie voorgaande jaren, is het nog steeds meer dan wat de game in 2018 opbracht. Met een geschatte ontwikkelingskosten van 67 tot 81 miljoen USD (zie citaat hieronder) kun je stellen dat ook die titel een enorm financieel succes is.
Reports conflict on the exact figure. The total was estimated at $67–81 million, with $12.2–32.4 million for production and an additional $25–35 million for marketing.[41][42][43]
Zie de omzetvergelijking tussen de titels van CD Projekt Red in deze tweet:
https://twitter.com/CDPRO...41482187173244937/photo/1
The Witcher 3 Made Up A Third Of CDPR's Game Revenue Last Year.
Citaat gaat over jaar 2022, bron: https://www.thegamer.com/...d-cdpr-game-revenue-2022/

* 8 miljoen pre-orders x $60,- = $480.000.000,- dus de kosten waren voor de launch al terugverdiend.

** 1,5 miljoen pre-orders x $60,- = $90.000.000,- waardoor ook bij 'The Witcher 3' de kosten van de ontwikkeling voor de lancering reeds terugverdiend waren.

Edit: Correctie met bovengenoemde bedragen, spel wordt uiteraard voor dat bedrag verkocht maar platforms/bedrijven zoals Steam, Sony, Microsoft en GOG pakken daar 30% van (indien ze geen individuele afspraken hebben) dus het klopt dat de twee sommen hiervoor aangepast zouden moeten worden. De som in mijn tekst hierboven hoeft hier geen rekening mee te houden. @Maestro.mosjuh

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:04]

Maestro.mosjuh @jdh00929 maart 2024 16:14
Volgens mij besef je niet dat als je 60 dollar in een winkel afrekend, dat dat niet betekend dat CD Projekt Red ook 60 dollar omzet in de boeken heeft? De winkel, distributeur, belastingdienst etc pakken daar allemaal een deel vanaf - dus de omzet voor RED is een stuk minder.

dus 8 miljoen x 60 dollar = Red heeft de kosten terugverdient is niet helemaal correct...

En je hebt het over pre-orders, maar Cyberpunk was bij de launch helemaal niet zo'n succes - sterker nog, je kon je aankoopbedrag in veel gevallen terugkrijgen:
nieuws: Sony verwijdert Cyberpunk 2077 uit PlayStation Store en restitueert a...
nieuws: Ook Xbox-gebruikers kunnen geld voor Cyberpunk 2077 terugvragen

En ook:
"Maker CD Projekt Red geeft klanten die de game op schijf hebben gekocht eveneens hun geld terug."
Dus in die gevallen heeft Red maar een fractie van de aankooprijs aan omzet kunnen boeken - maar het complete aankoopbedrag terugbetaald (dus meer geld teruggegeven dan ze hadden ontvangen voor die verkoop).
jdh009 FP ProMod
@Maestro.mosjuh29 maart 2024 17:50
Zover ik kan vinden verwerkte CD Projekt Red ongeveer 30.000 restitutieverzoeken voor Cyberpunk via hun Help Me Refund-programma, wat neerkomt op een relatief klein deel van de totale verkopen. Ondanks de aanzienlijke media-aandacht en publieke discussie rondom de restituties, vertegenwoordigden deze slechts minder dan 0,5% van de verkoop in de lanceringsperiode. Dat is echter alleen wat via hen direct is afgehandeld en iets wat misleidend zonder in hun jaarcijfers te duiken en de door jouw genoemde Xbox en PlayStation store acties mee te nemen.

Tegen het einde van 2020 had de game in totaal 13,7 miljoen exemplaren verkocht. Dit aantal omvat zowel fysieke als digitale verkopen, ondanks de uitdagingen waarmee het geconfronteerd werd, inclusief het tijdelijk verwijderen uit de PlayStation Store. Het totale bedrag dat aan restituties werd besteed, inclusief de verwerking van deze terugbetalingen wereldwijd, bedroeg ongeveer 51,2 miljoen USD. Dit bedrag omvat zowel de directe restituties als geschatte verliezen door terugbetalingen in de eerste maanden van 2021 en laat in 2020.
The brutally opaque corporate speak is likely intentional, as is the location of this particular page in the greater report. Nevertheless, $51 million is a small number compared to CD Projekt's revenue and profits for 2020, but it's significantly more than you would have been lead to believe going off CD Projekt's initial statement, which as noted, only covers Help Me Refund.
De bewering dat Cyberpunk bij de lancering geen succes was en dat CD Projekt Red meer heeft teruggegeven/afgeschreven dan ontvangen voor bepaalde verkopen, wordt niet ondersteund door de beschikbare verkoopcijfers en feitelijke gegevens over restituties. Feitelijk gezien was het ondanks de technische chaos een financieel succes te noemen.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:04]

DBTHECHOSEN @jdh00929 maart 2024 22:56
En jij werkt bij CD Project Red?
TepelStreeltje @Maestro.mosjuh29 maart 2024 17:01
groot deel zal via GOG gekocht zijn, wat ook weer van CDR is (of andersom).
Dus blijft misschien wat minder aan de strijkstok hangen ;)
Farabi @PearlChoco29 maart 2024 14:20
als fall and rise verhaal was het een succes inderdaad.
dinoballz @PearlChoco29 maart 2024 14:52
Witcher 3 heeft zo'n 50 miljoen units verkocht. Ik vind het vergelijkbaar met Skyrim, wat 2-3j eerde kwam, dat heeft zo'n 60 miljoen units verkocht. Witcher 3 wordt, net als Skyrim, nog naar allerlei nieuwe platforms geport.
Plekuz 29 maart 2024 14:10
698 miljoen omzet of winst? Indien omzet: wat heeft het maken van de game en DLC in totaal gekost? Omzet zegt niet zoveel als je de kosten niet kent.
Sixie @Plekuz29 maart 2024 14:12
en de andere vraag is, hoeveel van dat sales zijn Refunded door eerder issues.. want die tellen ze ook niet mee aan hun rappoort
Bender @Sixie29 maart 2024 14:19
Refunds gaat ook van je omzet van, hetzelfde als producten die retour komen die tel je niet bij je omzet op.
Puc van S. @Sixie29 maart 2024 14:20
Sales die refunded zijn (gecrediteerd) tellen niet mee in je omzet, dus vandaar dat het ook niet in het rapport staat.
Heroic_Nonsense @Plekuz29 maart 2024 14:13
Afgelopen jaar dus 112 miljoen euro winst op een omzet van 279 miljoen euro, staat in het artikel.
Plekuz @Heroic_Nonsense29 maart 2024 14:18
Ja in totaal, maar gaat me specifiek om CP2077
stx @Plekuz29 maart 2024 14:17
De term "verdiend" in de titel werkt ook verwarrend. Dat kan suggereren dat het om winst gaat, maar dat is dus niet zo.
_Thanatos_ @stx29 maart 2024 14:57
Dubbelzinnig in het beste geval. Ik "verdien" m'n salaris, maar daar gaan de vaste lasten nog wel vanaf. Mijn maandelijkse "winst" (als ik het voor het gemak ff zo kan noemen) is dus veel lager.

Maar in bedrijfsvoering is het lastig om te praten over wat de verdiensten of inkomsten zijn. Wat is daar al wel of nog niet vanaf gehaald? Het is beter om ondubbelzinnige termen te gebruiken, dus omzet, winst, en cashflow.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 14:04]

Orgel @_Thanatos_29 maart 2024 16:01
De maandelijkse winst kan ook in je hypotheek zitten omdat je geniet van een mooi en duurder huis terwijl je ook kleiner had kunnen wonen en dus (nog) meer winst zal overhouden. Winst is heel relatief wat omzet dus niet is.
_Thanatos_ @Orgel29 maart 2024 16:16
Is ook zo ja, het is maar wat je ziet als winst. Vandaar dat je ook de cashflow erbij kunt halen om het nog duidelijker te krijgen. Het punt is vooral dat omzet noch positief noch negatief hoeft te zijn, want daar zegt het niets over.
Rossi46 @stx31 maart 2024 16:18
Financieel berichtgeving is meer dan eens problematisch op Tweakers. Dit artikeltje is daar een mooi voorbeeld van.

Verander het zinnetje 'ze hebben verdiend' in 'de verkopen bedroegen' en iedereen weet waar je het over hebt.
GrooV @Plekuz29 maart 2024 14:11
Omzet, zie plaatje in het artikel waar ze het over revenue hebben

[Reactie gewijzigd door GrooV op 22 juli 2024 14:04]

genosis @Plekuz29 maart 2024 14:14
Ligt er dan ook nog weer aan waar de kosten in zitten. Ik denk voornamelijk loonkosten in het geval van gamestudio's, software licenties etc. Bij supermarkten is de marge flinterdun, bij een gamestudio niet.
T-Forever @genosis29 maart 2024 14:45
De marges zijn bij supermarkten inderdaad erg dun, maar vergeet niet dat dit vooral boekhoudkundig is, al het vastgoed staat in een aparte bv en marktconform betekend 6-11% huurverhoging per jaar.

Zo kan je dus altijd blijven zeggen dat de marges laag zijn.
Finraziel
@Plekuz29 maart 2024 14:17
Volgens Wikipedia 174 miljoen voor de base game, nog eens 103,6 miljoen voor de dlc, en marketing 142 + 21,6 miljoen. In dollars. Dus dat is 441,2 miljoen dollar, wat op dit moment ongeveer 408,5 miljoen euro is.
Inflatable 29 maart 2024 14:22
Doen ze goed.. Wat vooral slim van ze geweest is om een samenwerking met Nvidia aan te gaan en hun game infeite één grote tech-demo te maken voor Nvidia's nieuwste technieken.. Cyberpunk blijft daardoor constant voorbij komen in allerlei reviews en op tech-sites als het om de nieuwste grafische technieken zoals DLSS, raytracing en nu zelfs pathtracing etc gaat..
PdeBie
@Inflatable29 maart 2024 14:36
Ondertussen wachten we nog wel op een FSR-3 implementatie. Die was wel geroepen ooit naar mijn weten.

Het is op PC wel mogelijk met mods (heb ik ook gebruikt) en presteert qua performance opbrengst beter dan DLSS. Nog wel een paar grafische glitches, maar ook die kunnen opgelost worden.
IStealYourGun @PdeBie29 maart 2024 14:53
Als ik snel even Google kan ik daar niets van terugvinden, behalve info over de mod en de aankondiging dat de ontwikkeling van de huidige cyberpunk beëindigd is. Dus ik denk dat zoiets hooguit een gerucht is geweest.
PdeBie
@IStealYourGun29 maart 2024 15:31
https://wccftech.com/cybe...d-unreal-engine-5-switch/
It has been confirmed that Cyberpunk 2077 will be updated to support AMD FidelityFX Super Resolution 3. Can you share any ETA on when FSR 3 will be available?

This is a new and very interesting technology and I can definitely confirm that we are working on a full FSR3 implementation — but it is still an ongoing process and we feel we need still more time to release it with the desired outcome. I would like to avoid giving firm estimates on when it will happen.
HStyles @PdeBie29 maart 2024 16:44
Dat werkt dus alleen op een Nvidia kaart en niet op amd kaarten
PdeBie
@HStyles29 maart 2024 17:22
Wat bedoel je?

DLSS werkt enkel op Nvidia kaarten. FSR 3 werkt op alle kaarten.
HStyles @PdeBie30 maart 2024 14:17
Ik bedoel de FSR3 mod voor cyperpunk. Deze werkt enkel met Nvidia kaarten. Je zet dan ingame deze gewoon op DLSS maar met de mod gebruikt hij dan eigenlijk FSR3
PdeBie
@HStyles30 maart 2024 18:16
Ow dat zou kunnen. Heb zelf geen AMD kaart.
Xthemes.us @PdeBie29 maart 2024 16:13
Ik ben benieuwd, ik heb recent voor het eerst CyberPunk 2077 gespeeld maar vond alles er maar blurry uitzien op de standaard instellingen.
Dynamic Resolution spul uitgezet en... framerate was belachelijk laag. Raytraced shadows uitgezet en vond het er een stuk beter uitzien / spelen dan met dynamic resolution + ray traced shadows.

Mocht FS3 het een stuk beter doen wil ik dat wel proberen bij een tweede play-through.

* Xthemes.us heeft een AMD 6700XT / Ryzen 5 5800X
PdeBie
@Xthemes.us30 maart 2024 18:19
Ik draai een 5800X3D met RTX3080, maar herken eigenlijk niets van wat je zegt.

Raytracing op een AMD kaart is volgens mij nog wel vragen om (performance) problemen, dus wellicht dat daar het issue in zit?
Xthemes.us @PdeBie30 maart 2024 23:31
Tjah met een RTX kaart krijg je DLSS en betere raytracing, sowieso een compleet andere ervaring dus.

Ik ben er vooral benieuwd naar of FSR3 er goed genoeg uitziet om raytraced shadows aan te laten staan. Ik heb upscaling altijd lelijk gevonden maar nu weer eens de kans gegeven voor het eerst in jaren en met fsr2 is het teleurstellend n.m.m. en ben ik beter af door instellingen omlaag te draaien en de upscaling uit te zetten.
Cergorach
@Inflatable29 maart 2024 15:39
Je doet nu alsof Cyberpunk 2077 is gemaakt als Nvidia techdemo, maar iets als DLSS is veel te nieuw daarvoor. CD Project RED kondigde Cyberpunk 2077 al in in 2012, terwijl de eerste implementatie van DLSS pas in 2019 werd uitgegeven. En uit die eerste lange video die we zagen hier op Tweakers.net werd al snel duidelijk dat de game grafisch behoorlijk zwaar zou zijn. Dat men vervolgens een samenwerkingsverband aangaat met een of meerdere GPU makers om het onderste uit de kan te kunnen trekken is ook niet heel vreemd. Het zou mij imho eerdere vreemd zijn geweest als ze met AMD exclusief in zee waren gegaan... Er is een reden waarom Nvidia kaarten zoveel worden verkocht en worden gebruikt, dat is echt niet alleen reclame. Ga maar eens kijken naar bv. de hardware survey op Steam, hoeveel gamers een Nvidia kaart gebruiken. Dan kunnen fanbois we strijden om Nvidia vs. AMD, maar Steam laat duidelijk zien dat Nvidia die strijd al lang geleden heeft gewonnen, op alle vlakken.

Note: Ik gebruik momenteel geen fysieke Nvidia videokaart, al mijn local gaming wordt gedaan op AMD iGPUs, maar heb wel een GeforceNow abo wat zo nu en dan wordt gebruikt...

Bron:
nieuws: CD Projekt RED kondigt Cyberpunk 2077 aan
Eren @Cergorach29 maart 2024 16:01
AMD had over de jaren geen goede reputatie opgebouwd onder gamers.

Op het gebied van prijs-prestatieverhouding voor videokaarten doet AMD het netjes, maar op het vlak van software, met name op het gebied van upscaling en encoding, wint Nvidia.

Veel mensen zijn loyaal aan Nvidia en Intel, omdat ze zich afvragen waarom ze een ander merk zouden kiezen als ze nooit problemen hebben gehad. Er zijn te veel diehards die vasthouden aan het idee dat AMD slecht is en Nvidia/Intel goed.

Het enige moment waarop AMD significant marktaandeel kan winnen, is wanneer ze Nvidia duidelijk overtreffen op het gebied van prijs/prestatieverhouding in het low- en mid-range segment, zodanig dat zelfs de meest loyale Nvidia-gebruikers een keer geneigd zijn om AMD te proberen.

Ik ben zelf al overgestapt naar een AMD CPU en overweeg in de toekomst ook een AMD GPU aan te schaffen, met name wanneer de 3070 zijn tijd laat zien

[Reactie gewijzigd door Eren op 22 juli 2024 14:04]

kleijn1985 @Eren29 maart 2024 17:04
onder andere Ps4 / Ps5 / Wii / Xbox gebruiken AMD - zijn toch best populair :+
Eren @kleijn198529 maart 2024 17:19
Ik had het ook over GPU's die je terug ziet in een PC.
Cergorach
@Eren29 maart 2024 17:12
Het enige moment waarop AMD significant marktaandeel kan winnen, is wanneer ze Nvidia duidelijk overtreffen op het gebied van prijs/prestatieverhouding in het low- en mid-range segment, zodanig dat zelfs de meest loyale Nvidia-gebruikers een keer geneigd zijn om AMD te proberen.
Dan heeft AMD dat duidelijk ook niet voor elkaar gekregen de afgelopen 6+ jaar volgens de Steam harware survey. Alleen de RX 580 heeft meer kaarten dan de GTX 1080 Ti...

Mijn AMD avontuur is alweer van 20-25 jaar geleden, naast zaken als iGPU mini PCs (4800u) en Steam Deck. AMD is imho heer en meester op low power iGPUs, maar op de rest... Dat men 'massaal' overstapt op AMD zie je vaak alleen op dit soort hobby sites, maar niet terug in de verkoop cijfers/resultaten of op zaken zoals de Steam hardware survey. Dat gaat nu ook niet veranderen omdat jij overstapt...
centr1no @Eren30 maart 2024 12:24
Er zijn te veel diehards die vasthouden aan het idee dat AMD slecht is en Nvidia/Intel goed.
Misschien bij een kleine, maar dan ook kortzichtige minderheid die geen ervaring hebben met AMD.
Hoewel CPU's en GPU's wel twee verschillende verhalen zijn lijkt het me, zeker de afgelopen jaren, meer een kwestie van verkrijgbaarheid en bekendheid met het merk dan kwalitatief slecht of goed.
Alleen al het feit dat de consoles prima draaien op AMD hardware zou moeten helpen overtuigen dat er een volwaardig alternatief is voor Intel//Nvidia.
Ik heb persoonlijk ook het idee dat bij GPU's de laatste jaren meer het sentiment leeft dat Nvidia 'slecht' is en AMD 'goed'.

Ik heb al weer een tijdje een Ryzen CPU omdat die zich ondertussen echt wel bewezen hebben en de prijs/prestatie verhoudding t.o.v. Intel gewoon beter was.
Wat GPU's betreft was door de mining-hype jaren terug de prijs/prestatie verhouding compleet zoek en de verkrijgbaarheid van AMD verschrikkelijk waardoor ik een GTX1070 heb gekocht.
En omdat het er niet op leek dat AMD op het raytracing gebied mee kon heb ik als broodnodige vervanging daarvan een RTX3080.
Nvidia is de laatste tijd echt niet consumentvriendelijk en als AMD technisch mee kan met de volgende generatie dan wordt mijn volgende GPU er één van AMD.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 22 juli 2024 14:04]

1Joshua5 @centr1no31 maart 2024 09:56
RTX1070🤭
FrankoNL @Inflatable29 maart 2024 15:14
Circa 300 miljoen winst sinds de game uit is en op een ontwikkeltijd van 10 jaar. Dat valt dus wel mee. De marge is daarmee relatief klein. Dit is dus waarom iedereen op de live service trein stapt. Als je daar succes mee hebt verdien je een veelvoud.
skullsplitter @FrankoNL29 maart 2024 15:54
Ontwikkeltijd tien jaar is als je de aanloopfase volledig meetelt, ontwikkeling is eigenlijk pas van start gegaan in 2016, na het uitkomen van de laatste Witcher uitbreiding.
Remzi1993 @FrankoNL29 maart 2024 16:03
Het was eerder 5 jaar, dus dan is het nog steeds netjes. Nu zijn bezig met het ontwikkelen van de opvolger en Witcher opvolger dus het bedrijf is dus winstgevend anders waren ze compleet gestopt met Cyberpunk.
FrankoNL @Remzi199329 maart 2024 16:26
Dan is het nog steeds een jaar of 9 totaal. Dat is een winst van gemiddeld 30 miljoen per jaar op een gigantische productie. Dat is gewoon een vrij lage marge. Ik durf te wedden dat een groot gedeelte van de enigzins succesvolle mobile games een veelvoud binnenhaalt.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 14:04]

Larmoth @FrankoNL29 maart 2024 19:05
Zowiezo blijft dit geld genereren de komende jaren net zoals de witcher
1234567y @FrankoNL29 maart 2024 17:41
Valt mee? Daarvoor kun je zo'n 10 jaar lang 600(!!) Man aan het werk zetten.
FrankoNL @1234567y29 maart 2024 17:53
Ja, klopt. Maar het gaat om de marges. Dat is ook de reden dat Sony er een hele zier mensen uit heeft geflikkerd. Die AAA games zijn te duur om de marges op te halen die men wil.
Orgel @FrankoNL29 maart 2024 15:54
Precies de reden waarom GTA 6 ongeëvenaard zal zijn
phray @Inflatable29 maart 2024 14:44
Helaas gaan ze nu over op Unreal, dan verlies je toch wel beetje die bespoke tech en zal het allemaal wat generieker worden.
Herr_Boogie @phray29 maart 2024 15:46
Overstappen op UE hoeft helemaal niet te betekenen dat het er generieker gaat uit zien. Als je vertrekt van dezelfde templates en veel standaard houd, krijg je misschien wel een vergelijkbare uitstraling. Maar als je weet wat je doet, zoals een studio als CD Project Red, kan je het eruit laten zien zoals je wilt.
Zij doen heus wel wat meer dan standaard templates gebruiken en wat marketplace assets samengooien.
phray @Herr_Boogie29 maart 2024 20:35
DF had het hier laatst ook over, maar het gevolg van het wisselen naar UE is dat vaak veel veteranen het bedrijf verlaten omdat ze liever niet met andermans engine werken waar je niet totale controle over heb.

UE is een tweesnijdend zwaard, het maakt het makkelijk om nieuwe junior developers aan te nemen omdat die er al wel beetje ervaring mee zullen hebben maar je zult nooit de totale mastery over de engine hebben zoals je dat hebt bij een inhouse engine heb.

Dit zie je daarom ook terug in de hoeveelheid issues die voorkomen bij UE games, stutter strugle, slechte framepacing etc. De meest indrukwekkend games die uitkomen zijn altijd wel van inhouse engine. Zie bijvoorbeeld alan wake, horizon, gow, insomanics games, nintendos inhouse engines etc.
DBTHECHOSEN @phray29 maart 2024 23:03
Nog geen Nintendo game gezien waar mijn mond van open viel.
phray @DBTHECHOSEN29 maart 2024 23:20
Tears of the Kingdom is technisch meesterwerk.

Op een fractie van de kracht van een ps5 of high end pc draait het een van de meeste dynamische en interactieve open worlds ooit gemaakt. Zelfs met de framedrops in de game is het ongelofelijk wat ze hebben kunnen maken niemand die weet hardware zo te benutten als Nintendo EDP.
DBTHECHOSEN @phray5 april 2024 18:33
Knap, maar dan nog maakt TotK niet automatisch deel uit van de meest indrukwekkende games. Een indrukwekkend spel is geen spel waar je eerst de techniek dat erachter zit moet begrijpen voordat je het indrukwekkend kan noemen, die indruk hoor je al te krijgen door er simpelweg naar te kijken, los van het platform waar het op draait. Nintendo Switch games zien er niet indrukwekkend uit.
arct4llon @Inflatable30 maart 2024 04:10
Beetje kort door de bocht gezien alle pracht en pralie van dit spel wel meer is dan alleen grafische/rendering effecten gezien hoe goed alles in elkaar steekt. Die reflecterende oppervlakken voegen wel aardig wat toe qua sfeer, maar dat is bij 2077 toch vooral een "cherry on the cake".
PdeBie
29 maart 2024 14:37
En terecht dat ze er zo goed aan verdiend hebben! Hele dikke game.

Speel het al sinds dag 1 op zowel PC als Xbox Series X en het verveelt nog steeds niet.
Ben nu bezig met mijn 10e playthrough ofzo.
dinoballz @PdeBie29 maart 2024 14:53
Ik heb één playthrough gedaan, vond het leuk enzo. Zit de replay value in de skill tree? Ik begrijp dat de 2.0 update die zo heeft veranderd dat één build nu (bijna) alle skills kan krijgen? Dat zou de replay waarde nog wat omlaag halen lijkt me.
PdeBie
@dinoballz29 maart 2024 15:28
Replay value zit hem voor mij in de verschillende eindes, de verschillende builds die je kan vormen.
En ik ben gewoon fan van het hele genre, dus mijn aandacht heeft het toch al snel.

Ook de photo mode vind ik gewoon leuk om te doen. Lekker fotootjes schieten van de Cyberpunk wereld en wallpapertjes voor op m'n PC mee maken of om hier te delen in het Cyberpunk 2077 topic op GOT.
dinoballz @PdeBie29 maart 2024 15:41
Ik heb de (5?) allemaal gedaan in mijn eerste playthrough. Damn, voor sommige moest je echt gewoon nog een uur of twee zitten! Ben benieuwd wat Phantom Liberty er nog mee doet.
PdeBie
@dinoballz29 maart 2024 15:48
PL heeft ook meerdere eindes. De “point of no return” ligt ongeveer twee uur spelen voor het gekozen einde (als je puur de main storyline speelt). Maar na PL kan je niet opnieuw een ander einde kiezen. Je wordt niet “gereset” naar de laatste missie zoals de beruchte “meet Hanako at Embers” missie.

Je zal dus zelf een save moeten maken voordat je een beslissing neemt welke richting je opgaat.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 14:04]

dinoballz @PdeBie29 maart 2024 15:59
Hahaha, dat forum topic is meer dan 10j oud!
PdeBie
@dinoballz29 maart 2024 16:28
Klopt. Toen was het al aangekondigd
dinoballz @PdeBie2 april 2024 12:43
Haha, ja, ik heb eens zo'n lijst gezien van allemaal (gaming) historic events die hebben plaatsgevonden tussen de aankondiging en release van CBP2077. Echt hilarisch.
_Thanatos_ @PdeBie29 maart 2024 14:59
We weten helemaal niet of ze er goed aan verdiend hebben. Zelfs met 698M omzet kun je nog verlies gedraaid hebben.
Backpackpaul @_Thanatos_29 maart 2024 15:15
In de pre-order hadden ze ALLES al terug verdient:

https://nl.ign.com/xbox-o...en-marketingkosten-gedekt
Edwin @Backpackpaul29 maart 2024 16:25
Is daar rekening gehouden met de refunds?
Backpackpaul @Edwin29 maart 2024 20:59
Dat is een goeie, weet ik niet seler. Maar ik vermoed dat die in het niet vallen vergeleken met alle verkopen.
skullsplitter @PdeBie29 maart 2024 15:58
Ik vind het vooral fantastisch hoeveel sprongen de performance gemaakt heeft sinds launch, maar inderdaad sinds dag 1 plezier aan.

Ik rij of loop soms door de stad om ervan te genieten, ook de weg vinden in de stad voelt heel organisch aan.
Verwijderd 29 maart 2024 14:52
Sorry, ondanks alle goed bedoelde patches voldoet het nog steeds niet aan mijn verwachtingen.
Joey-94 @Verwijderd29 maart 2024 15:32
Eens, alle marketingpraat en de speciale streams die ze vlak voor de release hielden gaven mij het idee dat het zn beetje het beste spel ooit ging worden.
Wat het uit eindelijk bleek te zijn was echt schandalig, ik heb zelf dan wel nooit last gehad van de bugs die er in het begin in zaten, maar dat veranderde niet het feit dat de game ook gewoon dood aanvoelde.

Alle lampjes en hoge gebouwen lijken veel mensen blind te maken aan hoe saai en slecht het eigenlijk echt is. geen vloeiende wegen, geen leven in de NPC's, physics die nergens op slaan, geen bal te doen of iets wat interactief is, en als je iets kan doen verwijst het wel weer naar het saaie menu scherm.

Ik heb het spel destijds niet gerefund omdat ik nog hoop had dat de multiplayer nog wel wat leuks kon bieden... cancelen ze die shit een jaar na aankondiging alsnog.

En toch zie ik echt zo veel mensen dit spel verdedigen, ik snap er niks van. andere games die veel eerlijker zijn geweest in hun communicatie worden met de grond gelijk gemaakt als het ook maar een beetje tegenvalt maar CDPR lijkt echt alles te kunnen flikken, hun hoofd wordt toch wel boven water gehouden.
skullsplitter @Joey-9429 maart 2024 16:04
En toch zie ik echt zo veel mensen dit spel verdedigen, ik snap er niks van. andere games die veel eerlijker zijn geweest in hun communicatie worden met de grond gelijk gemaakt als het ook maar een beetje tegenvalt maar CDPR lijkt echt alles te kunnen flikken, hun hoofd wordt toch wel boven water gehouden.
Grappig, bij andere games wordt er vaak eens gelachen om de bugs (zie Assassin's Creed Unity) en speelt men vervolgens verder na wat patches, bij Cyberpunk hield de hoon langer aan dan de bugs rechtvaardigen.

Mensen hebben dit spel volledig overhyped (en niet alleen CDPR). Ik heb dezelfde previews gelezen als anderen, nam vervolgens The Witcher 3 als referentiekader en kreeg nagenoeg precies het spel wat ik verwachtte. Wel denk ik dat ik het oude systeem van skills toffer vond dan het nieuwe, maar dat is ook drie jaar muscle memory wat ineens ongedaan werd gemaakt.
Kubrix @Joey-9430 maart 2024 11:14
ik snap er niks van. andere games die veel eerlijker zijn geweest in hun communicatie worden met de grond gelijk gemaakt als het ook maar een beetje tegenvalt maar CDPR lijkt echt alles te kunnen flikken, hun hoofd wordt toch wel boven water gehouden.
Simpel, ze hebben een grote schare hardcore fanboys, ook hier. Zelfs kneiterhard voorgelogen worden en een enorm buggy release zal hen niet van gedachten doen veranderen. "Ik had nergens last van, speelde als een zonnetje!" tuurlijk...
PdeBie
@Kubrix30 maart 2024 18:23
Fanboy hier! Ik had wel last van bugs/glitches , maar geen bugs waardoor het onspeelbaar werd. Er reed wel eens een auto dwars door een muur heen. En de NPC’s reageerden soms vreemd. Maar CD Project RED kennende zou dit allemaal gefixed worden en dat is ook gebeurt. Er staat nu gewoon een dijk van een game.
AntonSh @PdeBie2 april 2024 10:15
Ik vond de bugs helemaal niet erg, maar de gameplay was simpelweg ondermaats. Ga van a naar b, schiet wat, ga naar c, schiet wat meer. Na een paar uur dacht ik: waarom doe ik dit eigenlijk. (en ik doe niets liever bij goede games)

[Reactie gewijzigd door AntonSh op 22 juli 2024 14:04]

MysticMan 29 maart 2024 14:30
Ik ben nu een maand geleden eindelijk begonnen met Cyberpunk. Door alle horrorverhalen van de launch eigenlijk weinig van verwacht maar wat een game! Zit overduidelijk veel liefde in en de side quests zijn ook erg gaaf. Ben erg onder de indruk. Als ik kijk wat die 2.0 patch heeft toegevoegd is dat toch een flinke verandering geweest. Phantom Liberty ook meteen gekocht dus kan nog even vooruit! Ben benieuwd wat ze in de toekomst nog gaan uitbrengen en hopelijk heeft management hier ook van geleerd
DBTHECHOSEN @MysticMan29 maart 2024 23:06
Phantom Liberty is een SUPER dlc. Good luck...
DLSS 29 maart 2024 15:28
Een erg goed spel. Ze hadden het voor wat betreft de performance problemen bij launch misschien beter bij op PC kunnen laten en dan de rest later.

Ik las toevallig vandaag dat Witcher 4 in pre-production is gegaan en dat ze er 400 developers op gezet hebben. Hopelijk wordt dat wat moois, heel erg veel zin in.
skullsplitter @DLSS29 maart 2024 16:08
Uit mijn hoofd:
-Twee Witcher games in volle ontwikkeling
-Cyberpunk opvolger Project Orion

Alles op Unreal Engine 5.X, waarbij nieuwe technieken uitgewisseld worden tussen CDPR en Epic.
DBTHECHOSEN @skullsplitter29 maart 2024 23:08
Ik kan me een next-gen cyberpunk game in UE5 echt niet voorstellen. Ben heel benieuwd naar het eind resultaat. Vooral als het pas in 2032 uit komt ofzo. Hele andere tijd, veel verder qua technology etc.
skullsplitter @DBTHECHOSEN30 maart 2024 13:04
Als de tijdsschaal van inschattingen klopt, hoeven we de titel niet voor 2028 te verwachten.
Tonerider 29 maart 2024 15:36
net mijn pc geupgrade en eindelijk kan ik deze game ook spelen. Voor mij toch echt wel een van de beste games ooit. Normaal laat ik de helft van de side missions liggen, maar hier probeer ik alles te spelen. Ik kom echter wel nog regelmatig bugs tegen. Loot die vast zit in een muur waardoor ik het niet kan claimen, mijn voertuig dat gewoon verdwijnt, missies die niet verder gaan, ... als ik merk dat er nog zo veel misgaat na verschillende patches, dan moet het prille begin echt wel onspeelbaar zijn geweest.
cappie 29 maart 2024 16:25
Wat ik vooral goed vind is dat CD Project RED hun game niet hebben opgegeven en de fans niet hebben teleurgesteld.. ik weet niet of ze dat zo goed voor elkaar kunnen gaan krijgen als ze zelf de engine niet meer in beheer hebben, maar iig kudo's voor wat ze hebben neergezet met Cyberpunk 2077. Persoonlijk vind ik het een game die in geen enkele game collectie mag ontbreken en welke echt z'n plaats in de Hall of Fame méér dan verdient heeft.
BHD294 29 maart 2024 16:57
Maw als ze de zaken goed voor elkaar hadden gehad in het begin was de winst vele malen hoger geweest.

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