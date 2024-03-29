CD Projekt RED heeft tot nu toe 698 miljoen euro verdiend met Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 en de uitbreiding Phantom Liberty hebben de Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED tot nu toe 3 miljard zloty opgeleverd, wat omgerekend neerkomt op 698 miljoen euro. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van CD Projekt Red.

De opbrengst betreft de versies van de game op de vorige consolegeneratie: de PS5, Xbox Series X/S en pc. Ook wordt de verkoop van de vorig jaar verschenen Phantom Liberty-dlc op deze platforms meegeteld. In 2023 leverde Cyberpunk 2077 CD Projekt RED 826 miljoen zloty op. Alleen in releasejaar 2020 leverde de game meer op. Tegen eind november 2023 was Phantom Liberty 4,3 miljoen keer verkocht. Naast de dlc kreeg Cyberpunk 2077 vorig jaar een gratis 2.0-patch, die onder meer een nieuwe skilltree en meer items toevoegde.

De ontwikkelaar spreekt van een financieel goed jaar. De geconsolideerde verkoopopbrengsten bedroegen 1,2 miljard zloty, of ruim 279 miljoen euro, met een nettowinst van 481 miljoen zloty, of bijna 112 miljoen euro. Dat is respectievelijk 29 en 39 procent meer dan in 2022.