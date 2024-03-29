CD Projekt RED heeft tot nu toe 698 miljoen euro verdiend met Cyberpunk 2077

Dit was een succesverhaal, Cyberpunk 2077 kon bij launch al gezien worden als een commercieel succes, vooral doordat er 8 miljoen pre-orders
* waren voor de lancering. De ontwikkelingskosten van Cyberpunk 2077 waren aanzienlijk en worden geschat op ongeveer 330 miljoen USD
, inclusief marketingkosten rond launch. Waarbij alle effort erna, patches, DLC en uitbreidingen, niet is meegerekend en Wikipedia uit gaat van 436 miljoen USD en ArcTechnica 400+ miljoen USD aanhaalt op 10 juni 2023
.
Its total cost to develop and market (including updates and DLC) is reportedly over $436 million, making it one of the most expensive video games to develop. A sequel, codenamed "Project Orion", was announced in October 2022.
Simpel uitgerekend is 698 miljoen euro aan omzet 753.490.000 USD in omzet minus
436 miljoen USD maakt een totale 'winst' van 317,49 miljoen dollar.
Los van de Witcher kun je dat gemakkelijk een succes noemen, eerst alleen al door verkopen voor de lancering en daarna door het werk wat ze erin hebben gestoken om hun technische mislukking geen toekomstig financiële mislukking
te laten worden.
The Witcher 3: Wild Hunt heeft sinds de release in 2015 50 miljoen exemplaren
verkocht waarvan 1,5 pre-orders
**. Wat betreft de omzet, cumulatieve inkomsten uit de verkoop van "The Witcher 3" overtroffen 1 miljard Poolse zloty (ongeveer $250 miljoen USD) binnen 1,5 jaar na release
. Interessant is dat The Witcher 3 in 2022 nog steeds ongeveer 50 miljoen dollar genereerde voor de studio, ondanks dat het spel toen al zeven jaar oud was. Hoewel dit iets minder is dan in de drie voorgaande jaren, is het nog steeds meer dan wat de game in 2018 opbracht. Met een geschatte ontwikkelingskosten van 67 tot 81 miljoen USD (zie citaat hieronder) kun je stellen dat ook die titel een enorm financieel succes is.
Reports conflict on the exact figure. The total was estimated at $67–81 million, with $12.2–32.4 million for production and an additional $25–35 million for marketing.[41
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]
Zie de omzetvergelijking tussen de titels van CD Projekt Red in deze tweet:
https://twitter.com/CDPRO...41482187173244937/photo/1
The Witcher 3 Made Up A Third Of CDPR's Game Revenue Last Year.
Citaat gaat over jaar 2022, bron: https://www.thegamer.com/...d-cdpr-game-revenue-2022/
* 8 miljoen pre-orders x $60,- = $480.000.000,- dus de kosten waren voor de launch al terugverdiend.
** 1,5 miljoen pre-orders x $60,- = $90.000.000,- waardoor ook bij 'The Witcher 3' de kosten van de ontwikkeling voor de lancering reeds terugverdiend waren.
Edit: Correctie met bovengenoemde bedragen, spel wordt uiteraard voor dat bedrag verkocht maar platforms/bedrijven zoals Steam, Sony, Microsoft en GOG pakken daar 30% van (indien ze geen individuele afspraken hebben) dus het klopt dat de twee sommen hiervoor aangepast zouden moeten worden. De som in mijn tekst hierboven hoeft hier geen rekening mee te houden. @Maestro.mosjuh
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:04]