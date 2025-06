Google activeert functie voor wachtwoord delen met gezin in testversie Chrome

Google heeft een functie om wachtwoorden te delen met leden van het gezin geactiveerd in Chrome Canary 121, een testversie van de browser.

De hele interface van de functie voor het delen lijkt klaar, meldt Android Police. De ontvanger krijgt geen melding als een wachtwoord is gedeeld en kan niet zien of het gaat om een eigen wachtwoord of gedeeld wachtwoord. Het is onduidelijk of dat nog gaat komen.

Delen van wachtwoorden kan alleen met leden van het eigen gezin. Dat moet zijn aangegeven in het Google-account. De functie staat in de testversie niet automatisch aan, maar gebruikers moeten dat activeren via een flag die alleen in Chrome Canary 121 te vinden is.