'Overheid Nederland wil ambtenaren verbieden ChatGPT en Midjourney te gebruiken'

De Nederlandse demissionaire staatssecretaris voor Digitalisering Alexandra van Huffelen werkt aan een voorstel om ambtenaren te verbieden toepassingen voor generatieve AI te gebruiken. Daarbij gaat het onder meer om ChatGPT en Midjourney.

Van Huffelen wil het voorstel binnen afzienbare tijd voorleggen aan de ministerraad, meldt de Volkskrant. Toepassingen voor generatieve AI voldoen vermoedelijk niet aan de privacyregels die gelden voor overheidssoftware. Daarnaast zetten ambtenaren bij het gebruik vermoedelijk vertrouwelijke informatie in de toepassingen, waardoor die bedrijven daar inzage in krijgen.

Bovendien zijn er vragen over of dergelijke AI-toepassingen auteursrechten schenden doordat een model op auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt getraind. Een andere reden is nog dat AI-toepassingen mogelijk in gebruik kunnen raken om beslissingen over personen te nemen, iets wat Van Huffelen onwenselijk vindt.

Het verbod gaat niet gelden als de overheid een contract heeft met een bedrijf om de dienst te gebruiken. Voordat zo'n overeenkomst er is, moet de dienst voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan haar software. Het verbod zou behalve voor ambtenaren ook moeten gaan gelden voor leveranciers van overheidsdiensten. Het ministerie wil niet reageren op het mogelijk op handen zijnde verbod.