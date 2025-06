Adobe werkt aan functie om stem en achtergrondgeluid te scheiden

Adobe werkt aan een manier om stemmen en achtergrondgeluiden te scheiden in onder meer Audition en Premiere Pro.

Adobe heeft de functie laten zien als preview op zijn Max-evenement in Japan als 'sneakshowcase', waarbij het bedrijf laat zien waaraan het werkt . De AI-technologie stelt klanten in staat om onder meer meerdere stemmen te scheiden in verschillende tracks en stemmen en achtergrondgeluiden te scheiden. Dat is onder meer nuttig bij het editen van video. Adobe zegt niet wanneer dit in de reguliere versies van zijn programma's zal komen. Vaak gebeurt dat enkele maanden tot jaren na de presentatie van een technologie.