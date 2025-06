Europese Commissie uit bezwaren tegen Figma-overname door Adobe

De Europese Commissie vindt dat de voorgenomen overname van Figma door Adobe de concurrentie van interactieve productdesignsoftware vermindert. De bedrijven krijgen tot februari de tijd om concessies te doen.

De Europese Commissie stelt dat Figma marktleider is en Adobe een van zijn grootste concurrenten. Door de overname zouden de marktposities worden gecombineerd, waardoor er een te dominante speler ontstaat. De Commissie zegt dat de overname bovendien resulteert in het stopzetten van Adobe XD. De eigen productontwerptool van Adobe is inmiddels niet meer beschikbaar via Creative Cloud. De uitfasering zou een reverse killer acquisition tot gevolg hebben, waarschuwt de Commissie.

Ook zou de acquisitie Figma uitschakelen als mogelijke concurrent als het gaat om levering van software voor het bewerken van vectors en rasters. Volgens de EC zou dit de dominantie van Adobe, die marktleider is op dit vlak door software als Illustrator en Photoshop, op deze markten versterken. De Commissie stelt dat de kans groot is dat Figma deze markten betreedt als de overname niet doorgaat. Daardoor kan Figma uitgroeien tot een grote concurrerende factor voor Adobe.

Adobe en Figma krijgen de mogelijkheid om schriftelijk op de bezwaren te reageren en concessies te doen om de zorgen van de Commissie weg te nemen. Tegen Bloomberg zeggen Adobe en Figma geen plannen te hebben om met elkaar te concurreren op het gebied van productdesign. Ook stellen de bedrijven er vertrouwen in te hebben om de zorgen van de toezichthouder weg te nemen.

In augustus kondigde de Europese Commissie aan onderzoek te doen naar Adobe's vermeende overname van Figma. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nemen de overname onder de loep. Adobe is bereid om 20 miljard dollar te betalen voor Figma.