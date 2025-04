Adobe lijkt Adobe XD uit te faseren na geplande overname Figma

Adobe lijkt zijn interfacedesignprogramma Adobe XD uit te faseren in de aanloop naar de geplande overname van Figma. XD is al niet langer los te koop, staat niet meer in de interface van Creative Cloud en de website van het programma is al offline.

Adobe belooft wel het programma te blijven ondersteunen voor bestaande gebruikers de komende jaren, zo schrijft Stackdiary op basis van posts van Adobe-medewerkers op het eigen forum van het bedrijf. De stappen vallen op, omdat de overname nog niet rond is en veel overnames van techbedrijven afgelopen jaren op een kritische blik van autoriteiten kunnen rekenen. Adobe kondigde de geplande overname in september aan.

De sectie voor UI/UX in Creative Cloud is helemaal verdwenen en XD is niet meer te koop als losse applicatie. Wel is het nog steeds onderdeel van Creative Cloud voor bestaande abonnees en gebruikers kunnen het programma blijven gebruiken. Het is onduidelijk of er nieuwe functies komen. Adobe XD bestaat sinds 2016.