Adobe stopt in 2024 met synchronisatie Creative Cloud-bestanden via lokale map

Adobe stopt volgend jaar met het synchroniseren van Creative Cloud-bestanden via de lokale map Creative Cloud Files. De functie stopt als eerste voor persoonlijke gebruikers en later ook voor zakelijke gebruikers.

Vanaf 1 februari 2024 kunnen Adobe-gebruikers met een gratis of betaald persoonlijk abonnement niet langer Creative Cloud-bestanden synchroniseren via de lokale map Creative Cloud Files. Voor bedrijfsaccounts gaat de wijziging per 1 oktober 2024 in.

Vanaf de twee genoemde data worden bestanden die in de lokale map Creative Cloud Files zijn opgeslagen dus niet langer gekopieerd naar de cloudopslag. Ook hebben gebruikers vanaf dat moment geen toegang meer tot gesynchroniseerde mappen en bestanden die met andere gebruikers zijn gedeeld. Als alternatief raadt Adobe het gebruik van Creative Cloud Libraries aan om samen te werken aan bestanden in apps als Photoshop, Illustrator en Fresco.