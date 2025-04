Apple verkort tijd voor 'lang ingedrukt houden' in iOS 17

Apple heeft de tijd verkort die het kost voordat een menu naar boven komt bij het lang indrukken van een interface-element. Waar dat onder iOS 16 minimaal een halve seconde is, kan dat in iOS 17 worden ingesteld tot een vijfde van een seconde.

Er zijn nu onder Haptic Touch drie opties om uit te kiezen, meldt 9to5Mac. Waar dat eerst 'snel' en 'traag' was, is dat nu 'snel', 'standaard' en 'traag'. De trage optie duurt daarbij even lang als onder iOS 16, maar de 'standaard'-optie in iOS 17 is gelijk aan de 'snelle' optie onder iOS 16, namelijk 0,5 seconde. De nieuwe 'snel' is een stuk vlotter met 0,2 seconde.

Haptic Touch, dat in het Nederlands hetzelfde heet als in het Engels, is de vervanging voor wat voorheen 3D Touch was. Dat werkt met het drukgevoelige touchscreen uit diverse generaties van de iPhone. Apple stopte daarmee in de iPhone XR en vanaf de iPhone 11-serie is er geen een Apple-telefoon meer die dat heeft. Apps die werken met 3D Touch vallen terug op Haptic Touch, wat vergelijkbaar is met lang indrukken in andere besturingssystemen. Vaak brengt dat een extra menu naar boven.

De optie zat niet in de eerste bèta van iOS 17, maar is pas recenter toegevoegd. Tweakers publiceerde enkele weken geleden een preview van iOS 17.

