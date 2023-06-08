Zoals altijd waarschuwen we tegen het draaien van ontwikkelaarsbèta's op telefoons voor dagelijks gebruik. Hoewel het lijkt mee te vallen met de bugs, blijft er altijd het risico dat apps en functies die je belangrijk vindt niet of slecht werken. Je kunt er wel bij, want iedereen met een Apple ID kan een ontwikkelaarsbèta installeren. Het gaat om een vroege versie; de publieke bèta is de echte testversie en die volgt doorgaans in juli.

We gingen met iOS 17 aan de slag om de wijzigingen uit te proberen en daarnaast belichten we de wijzigingen die je niet meteen ziet, maar die er onder de motorkap wel zijn. Zijn er grote veranderingen aan hoe je iPhone vanaf dit najaar eruitziet en werkt?

En dat werkt ook zo bij iOS: al meer dan tien jaar laat Apple de nieuwste functies en opties zien op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC en brengt het uit in het najaar. Wat ook ongewijzigd is gebleven: de reacties die erop wijzen dat de stappen tussen de verschillende versies steeds kleiner worden.

Apple heeft het imago van een grote vernieuwer, maar is in de praktijk juist een van de voorspelbaarste techbedrijven. De Apple Watch is sinds de release in 2015 in ontwerp nauwelijks écht veranderd. MacBooks zien er jarenlang achter elkaar grofweg hetzelfde uit. Een nieuw ontwerp voor de iPhone komt er elke drie jaar en dan nog is het niet echt een wereldschokkende verandering.

In iOS 17 zitten een paar in het oog springende wijzigingen, maar laten we eerlijk zijn: de tijd dat je iPhone er na een upgrade heel anders uitzag, ligt al jaren achter ons. Dat is ook logisch: je kunt best functies toevoegen, maar een upgrade moet mensen natuurlijk niet vervreemden. Het moet een vertrouwd apparaat blijven.

De belangrijkste nieuwe functie die vermoedelijk de meeste mensen gaan gebruiken, is het interactief maken van widgets. Daardoor is het mogelijk om acties te doen vanuit widgets, terwijl die tot nu toe bedoeld waren om informatie weer te geven. De widgets worden door deze nieuwe functie een plek om bijvoorbeeld lichten aan en uit te zetten of andere zaken in apps te bedienen. Ook kun je makkelijk muziek of podcasts aanzetten vanaf de plek waar je bent gebleven. Dit is wel een functie waarvan het nut grotendeels afhangt van externe ontwikkelaars, die dit moeten willen ondersteunen. Voor sommige apps is dat logisch, maar als inkomsten van ontwikkelaars afhangen van advertenties in apps, is het niet zo logisch om te vermijden dat gebruikers in je app komen.

Een functie die relatief weinig mensen gaan gebruiken, maar die juist die gebruikers uren per dag gaan zien, is Stand-by. Het heeft een apart menu in het Instellingen-menu, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een brij aan opties en keuzes. Veel is daar niet in te stellen: je kunt het aanzetten en je kunt de nachtmodus aanzetten, waardoor hij 's nachts dimt en rood wordt.

De andere instellingen zitten in Stand-by zelf. Dat is aan te passen zoals het lockscreen of homescreen, met widgets en opties. Voor het laten zien van foto's en andere persoonlijke info moet je naar de telefoon kijken, zodat hij ontgrendelt met Face ID. Apple geeft geen beperkingen aan, waardoor het erop lijkt dat de functie werkt op alle ondersteunde iPhones.

Voor wie de iPhone naast het bed heeft staan of thuis altijd op een dock zet, is dit een handige toevoeging. Het werkt ook goed, al is het nut beperkt en merkten we op dat het laden minder hard ging of zelfs tot stilstand kwam.

Een andere belangrijke nieuwe functie werkt vooralsnog alleen in het Engels: autocorrectie is aangepast en werkt nu met een transformermodel, bekend van grote taalmodellen en chatbots als OpenAI ChatGPT en Google Bard. Dit is niet zo'n groot taalmodel: Apple traint hem lokaal op woorden die je typt.

Dat moet correcties beter maken en voorspellingen accurater. Die voorspellingen zijn dan in te voegen door op de spatiebalk te drukken. Hij kan bovendien over woorden heen kijken en onder meer zinsdelen proberen te corrigeren en te voorspellen.

Dat is weinig indrukwekkend bij het eerste gebruik en dat is logisch: hij heeft nog weinig geleerd. Hij werkt bovendien alleen met de telefoon op Engels, niet in een Engelstalig toetsenbord op een verder Nederlandse iPhone. Dat is jammer.

Ook leuk is de toevoeging van het makkelijk maken van stickers van foto's. Gebruikers kunnen uit een foto een object selecteren door er lang op te drukken, waarna de optie komt om er een sticker van te maken. Vervolgens belandt die aan de linkerkant van het toetsenbord tussen andere stickers in apps die dat ondersteunen. Dat zijn nog niet alle apps en veel apps, waaronder WhatsApp, hebben een eigen vorm van stickers. Er zijn diverse effecten toe te passen, zoals een outline of een soort meerkleurig glittereffect. Bij het sturen zie je wel eerst nog de originele afbeelding en daarna pas het effect.

In Toegankelijkheid zit de nieuwe optie om een AI-versie van je stem aan te maken. De interface is in het Nederlands, maar het werkt alleen nog in het Engels. Daarvoor moet je eerst een kwartier lang, eigenlijk langer, want de teller klopt net niet helemaal, Engelse zinnen inspreken. Vervolgens gaat de telefoon heel lang aan de slag om daar een synthetische stem van te maken.

Bij Persoonlijke stem blijkt dat dit een eerste bèta is. Het verwerken gaat verder als de telefoon aan de lader niets ligt te doen, maar werkt niet als de telefoon helemaal is opgeladen, of je hem nu aan de lader legt of niet. Bovendien blijft hij wel meldingen geven dat hij bezig is, maar de info dat je al een kwartier Engelse zinnen in de telefoon hebt lopen roepen, verdwijnt en hij doet net alsof je nog moet beginnen met een Persoonlijke stem aanmaken. Het verwerken duurt ook lang; op moment dat dit verhaal klaar was, was de Persoonlijke Stem dat nog niet.

Hoewel kunstmatige intelligentie nu dé hype is in de techsector, kreeg Siri één upgrade in iOS 17: voortaan kun je in plaats van 'Hey Siri' alleen 'Siri' zeggen om de assistent aan te roepen. Vervolgens krijg je een 'Hmm hmm?' te horen als bevestiging dat de telefoon je heeft gehoord en aan het luisteren is. Siri heeft nog altijd hetzelfde niveau als voorheen.

Poster in iOS 17

Ook zijn er de nodige wijzigingen binnen AirPlay en AirDrop. De belangrijkste is dat je telefoons dicht bij elkaar kunt houden om acties te initiëren. Zo wordt het mogelijk om op die manier contactgegevens uit te wisselen onder de vrij briljante naam NameDrop of iets samen te kijken via SharePlay. Deze functies hebben we nog niet kunnen uitproberen.

Daarnaast zijn er Posters, manieren om de afbeelding van jouw contact op andere iPhones aan te passen, zoals dat ongeveer kan met wallpapers. Zo bepaal je van je naam het lettertype en de kleur, de achtergrondkleur en een foto of emoji.