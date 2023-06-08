Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-06-2023 06:00 160

Apple iOS 17 Preview

Nieuwe snufjes in solide upgrade

08-06-2023 • 06:00

160

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Inleiding

Apple heeft het imago van een grote vernieuwer, maar is in de praktijk juist een van de voorspelbaarste techbedrijven. De Apple Watch is sinds de release in 2015 in ontwerp nauwelijks écht veranderd. MacBooks zien er jarenlang achter elkaar grofweg hetzelfde uit. Een nieuw ontwerp voor de iPhone komt er elke drie jaar en dan nog is het niet echt een wereldschokkende verandering.

En dat werkt ook zo bij iOS: al meer dan tien jaar laat Apple de nieuwste functies en opties zien op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC en brengt het uit in het najaar. Wat ook ongewijzigd is gebleven: de reacties die erop wijzen dat de stappen tussen de verschillende versies steeds kleiner worden.

We gingen met iOS 17 aan de slag om de wijzigingen uit te proberen en daarnaast belichten we de wijzigingen die je niet meteen ziet, maar die er onder de motorkap wel zijn. Zijn er grote veranderingen aan hoe je iPhone vanaf dit najaar eruitziet en werkt?

Zoals altijd waarschuwen we tegen het draaien van ontwikkelaarsbèta's op telefoons voor dagelijks gebruik. Hoewel het lijkt mee te vallen met de bugs, blijft er altijd het risico dat apps en functies die je belangrijk vindt niet of slecht werken. Je kunt er wel bij, want iedereen met een Apple ID kan een ontwikkelaarsbèta installeren. Het gaat om een vroege versie; de publieke bèta is de echte testversie en die volgt doorgaans in juli.

Nieuwigheden

In iOS 17 zitten een paar in het oog springende wijzigingen, maar laten we eerlijk zijn: de tijd dat je iPhone er na een upgrade heel anders uitzag, ligt al jaren achter ons. Dat is ook logisch: je kunt best functies toevoegen, maar een upgrade moet mensen natuurlijk niet vervreemden. Het moet een vertrouwd apparaat blijven.

De belangrijkste nieuwe functie die vermoedelijk de meeste mensen gaan gebruiken, is het interactief maken van widgets. Daardoor is het mogelijk om acties te doen vanuit widgets, terwijl die tot nu toe bedoeld waren om informatie weer te geven. De widgets worden door deze nieuwe functie een plek om bijvoorbeeld lichten aan en uit te zetten of andere zaken in apps te bedienen. Ook kun je makkelijk muziek of podcasts aanzetten vanaf de plek waar je bent gebleven. Dit is wel een functie waarvan het nut grotendeels afhangt van externe ontwikkelaars, die dit moeten willen ondersteunen. Voor sommige apps is dat logisch, maar als inkomsten van ontwikkelaars afhangen van advertenties in apps, is het niet zo logisch om te vermijden dat gebruikers in je app komen.

iOS 17 - algemeeniOS 17 - algemeeniOS 17 - widgets

Een functie die relatief weinig mensen gaan gebruiken, maar die juist die gebruikers uren per dag gaan zien, is Stand-by. Het heeft een apart menu in het Instellingen-menu, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een brij aan opties en keuzes. Veel is daar niet in te stellen: je kunt het aanzetten en je kunt de nachtmodus aanzetten, waardoor hij 's nachts dimt en rood wordt.

De andere instellingen zitten in Stand-by zelf. Dat is aan te passen zoals het lockscreen of homescreen, met widgets en opties. Voor het laten zien van foto's en andere persoonlijke info moet je naar de telefoon kijken, zodat hij ontgrendelt met Face ID. Apple geeft geen beperkingen aan, waardoor het erop lijkt dat de functie werkt op alle ondersteunde iPhones.

iOS 17 - Stand-byiOS 17 - Stand-byiOS 17 - Stand-byiOS 17 - Stand-by
iOS 17 - Stand-byiOS 17 - Stand-byiOS 17 - Stand-by

Voor wie de iPhone naast het bed heeft staan of thuis altijd op een dock zet, is dit een handige toevoeging. Het werkt ook goed, al is het nut beperkt en merkten we op dat het laden minder hard ging of zelfs tot stilstand kwam.

Een andere belangrijke nieuwe functie werkt vooralsnog alleen in het Engels: autocorrectie is aangepast en werkt nu met een transformermodel, bekend van grote taalmodellen en chatbots als OpenAI ChatGPT en Google Bard. Dit is niet zo'n groot taalmodel: Apple traint hem lokaal op woorden die je typt.

Dat moet correcties beter maken en voorspellingen accurater. Die voorspellingen zijn dan in te voegen door op de spatiebalk te drukken. Hij kan bovendien over woorden heen kijken en onder meer zinsdelen proberen te corrigeren en te voorspellen.

Dat is weinig indrukwekkend bij het eerste gebruik en dat is logisch: hij heeft nog weinig geleerd. Hij werkt bovendien alleen met de telefoon op Engels, niet in een Engelstalig toetsenbord op een verder Nederlandse iPhone. Dat is jammer.

Ook leuk is de toevoeging van het makkelijk maken van stickers van foto's. Gebruikers kunnen uit een foto een object selecteren door er lang op te drukken, waarna de optie komt om er een sticker van te maken. Vervolgens belandt die aan de linkerkant van het toetsenbord tussen andere stickers in apps die dat ondersteunen. Dat zijn nog niet alle apps en veel apps, waaronder WhatsApp, hebben een eigen vorm van stickers. Er zijn diverse effecten toe te passen, zoals een outline of een soort meerkleurig glittereffect. Bij het sturen zie je wel eerst nog de originele afbeelding en daarna pas het effect.

iOS 17 - StickersiOS 17 - Stickers

In Toegankelijkheid zit de nieuwe optie om een AI-versie van je stem aan te maken. De interface is in het Nederlands, maar het werkt alleen nog in het Engels. Daarvoor moet je eerst een kwartier lang, eigenlijk langer, want de teller klopt net niet helemaal, Engelse zinnen inspreken. Vervolgens gaat de telefoon heel lang aan de slag om daar een synthetische stem van te maken.

Bij Persoonlijke stem blijkt dat dit een eerste bèta is. Het verwerken gaat verder als de telefoon aan de lader niets ligt te doen, maar werkt niet als de telefoon helemaal is opgeladen, of je hem nu aan de lader legt of niet. Bovendien blijft hij wel meldingen geven dat hij bezig is, maar de info dat je al een kwartier Engelse zinnen in de telefoon hebt lopen roepen, verdwijnt en hij doet net alsof je nog moet beginnen met een Persoonlijke stem aanmaken. Het verwerken duurt ook lang; op moment dat dit verhaal klaar was, was de Persoonlijke Stem dat nog niet.

iOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stemiOS 17 - Persoonlijke stem

Hoewel kunstmatige intelligentie nu dé hype is in de techsector, kreeg Siri één upgrade in iOS 17: voortaan kun je in plaats van 'Hey Siri' alleen 'Siri' zeggen om de assistent aan te roepen. Vervolgens krijg je een 'Hmm hmm?' te horen als bevestiging dat de telefoon je heeft gehoord en aan het luisteren is. Siri heeft nog altijd hetzelfde niveau als voorheen.

iOS 17 - Poster
Poster in iOS 17

Ook zijn er de nodige wijzigingen binnen AirPlay en AirDrop. De belangrijkste is dat je telefoons dicht bij elkaar kunt houden om acties te initiëren. Zo wordt het mogelijk om op die manier contactgegevens uit te wisselen onder de vrij briljante naam NameDrop of iets samen te kijken via SharePlay. Deze functies hebben we nog niet kunnen uitproberen.

Daarnaast zijn er Posters, manieren om de afbeelding van jouw contact op andere iPhones aan te passen, zoals dat ongeveer kan met wallpapers. Zo bepaal je van je naam het lettertype en de kleur, de achtergrondkleur en een foto of emoji.

Updates binnen apps

Daarnaast zijn er nog veel updates binnen apps. Apple bundelt nog steeds een upgrade van het besturingssysteem met grote updates van apps en dat blijkt nu ook weer. Zo krijgt Safari de functie om tabbladen in Incognitomodus te vergrendelen met Touch ID of Face ID, zodat je partner als je je telefoon geeft, niet gelijk ziet voor welk geheim cadeau je aan het browsen bent. Dat is waarvoor je die modus gebruikt, toch?

iOS 17 - SafariiOS 17 - SafariiOS 17 - Safari
iOS 17 - SafariiOS 17 - Safari

Daarnaast krijgt Safari profielen om browsen voor privé en voor werk gescheiden van elkaar te houden. Dat lijkt nog niet te werken. Het menu om een profiel aan te maken is er wel, maar vervolgens is het niet mogelijk om op Gereed te drukken.

De app Gezondheid heeft bovendien een sectie gekregen voor Geestelijk welzijn. Daarin probeert de app bij te houden hoe het gaat en kunnen gebruikers testjes doen om te kijken hoe ze scoren op het risico op depressie en angststoornissen. Volgens Apple gaat het daarbij om bekende, gestandaardiseerde tests.

Ook gaat Gezondheid op basis van info van een verbonden Apple Watch bijhouden hoeveel tijd iemand buiten in daglicht doorbrengt. Daarnaast komt er een functie om met de Face ID-camera te detecteren of de gebruiker het scherm te lang te dichtbij houdt, waarna de software een waarschuwing kan geven. Dit hebben we in de praktijk nog niet gezien.

iOS 17 - GezondheidiOS 17 - GezondheidiOS 17 - Gezondheid
iOS 17 - GezondheidiOS 17 - Gezondheid

De app Kaarten, of Maps in het Engels, krijgt de mogelijkheid om de kaart van een gebied vooraf te downloaden, zodat het mogelijk is om offline te raadplegen. De oppervlakte is wel beperkt en de downloads lijken maximaal rond de 10GB per kaart te zijn. Het is een fijne functie voor bijvoorbeeld op vakantie.

iOS 17 - KaarteniOS 17 - KaarteniOS 17 - KaarteniOS 17 - Kaarten

Tot slot

Er zijn nog veel meer kleine wijzigingen in iOS 17, zoals bij elke iOS-versie. Zo kun je audio- en videoberichten achterlaten in FaceTime als videobellen even niet kan, maar dat hebben we niet getest. De app Dagboek komt eraan, die gebruikers suggesties geeft om een dagboek bij te houden, maar die app is er nog niet. Verificatiecodes die in Mail binnenkomen, kun je automatisch laten invullen, Berichten gaat verificatiecodes automatisch kunnen verwijderen om je berichtenbox schoon te houden en zo meer.

Zelfs als je dat allemaal samen neemt, dan is iOS 17 een upgrade die vooral niets stuk maakt. Veel baanbrekende functies zitten er ook niet in; het zijn vooral logische extensies van bestaande functionaliteit, zoals widgets die interactief worden en stickers die je kunt maken van eigen foto's.

Al het baanbrekende werk van de afgelopen tijd zit natuurlijk in de Vision Pro-headset. Dat vereiste nieuwe software met een nieuwe interface en besturing. Dat heeft iOS 17 allemaal niet in zich. Het is vooral te hopen dat Apple de komende maanden deze release oppoetst en klaar maakt voor het grote publiek.

Want dé klacht over iOS is voor veel mensen niet een gebrek aan vernieuwing, maar een gebrek aan stabiliteit. Voor sommige gebruikers hielpen diverse nieuwe versies niet genoeg om alle bugs in iOS 16 op te lossen. Het is te hopen dat alle gebruikers met iOS 17 een zo goed als bugvrije ervaring hebben. Wat dat betreft is deze eerste bèta hoopgevend, want hij lijkt relatief goed te functioneren.

Daarmee is iOS 17 net zoals voorgangers 16, 15, 14 en 13 op het oog een solide upgrade, maar niets wereldschokkends. Het is en blijft een vertrouwde iPhone, maar dan met een paar extra snufjes. En dat is precies wat veel mensen fijn vinden.

iOS 17 nachtklokje
Nachtklokje in iOS 17
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Reacties (160)

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ChrisM 8 juni 2023 07:02
Ook wel een gave functie: je kan nu wachtwoorden delen uit je Keychain! En dan bedoel ik niet via AirDrop, maar gewoon via iCloud, zodat eventuele wijzigingen ook meteen worden gesynchroniseerd. Super handig!
Zie: https://www.macrumors.com...cloud-keychain-passwords/

[Reactie gewijzigd door ChrisM op 23 juli 2024 19:14]

Orangelights23 @ChrisM8 juni 2023 08:12
Waarom gaaf? Horen we niet allemaal wachtwoorden veilig te houden en het niet te delen?

Ik snap de use case niet echt in het huidige landschap. Misschien voor je lokale wifi en diensten die je samen met je man/vrouw/vriend/vriendin/huisgenoot afneemt, maar de best practices blijven natuurlijk dat wachtwoorden niet gedeeld mogen worden.

[Reactie gewijzigd door Orangelights23 op 23 juli 2024 19:14]

FreshMaker @Orangelights238 juni 2023 10:11
Waarom gaaf? Horen we niet allemaal wachtwoorden veilig te houden en het niet te delen?

Ik snap de use case niet echt in het huidige landschap. Misschien voor je lokale wifi en diensten die je samen met je man/vrouw/vriend/vriendin/huisgenoot afneemt, maar de best practices blijven natuurlijk dat wachtwoorden niet gedeeld mogen worden.
Jij bekijkt het veel te negatief.
Ergens staat een best practice "deel je wachtwoord niet" wat technisch correct is.
Maar nu sla je enorm door, door te stellen dat het domweg 'niet mag'
Vervolgens probeer je het af te zwakken door een opsomming van uitzonderingen op te noemen.

Je mag je wachtwoord gewoon delen, alleen moet JIJ dan ook de verantwoording houden dat het verantwoord blijft.
De hele 'regel' over niet delen van wachtwoorden, is puur om de andere kant te beschermen.
Jij mag gewoon jouw pincode van je bank met de wereld delen, maar dan ook niet klagen dat er een negatief saldo verschijnt.
De bank geeft dan doodleuk aan 'Ja, maar wij hebben aangegeven dat je het niet moet delen'
Dus net zoals vermeldingen op een magnetron - niet om huisdieren te drogen -
99% WEET dat dat gewoon niet gedaan moet worden, maar die enkele gek die dan achteraf gaat aanklagen vanwege schades willen ze voorblijven, het is ECHT geen liefde voor de consument en izjn huisdieren
Orangelights23 @FreshMaker8 juni 2023 10:49
Hele mooie persoonlijke analyse maak je ;) Ik bekijk het negatief, ik schrijf iets wat technisch correct zou zijn, ik sla door en ik probeer het af te zwakken. Ik kan hierop alleen maar zeggen: probeer dit soort ontwikkelingen eens vanuit een andere hoek te bekijken, puur om de dialoog aan te gaan.

Je interpreteert het overigens wel verkeerd. Het gaat om het veilig houden van je accounts. Het feit dat Apple nu bijdraagt aan het verlagen van obstakels om wachtwoorden te delen, vind ik een kwalijke zaak.
De Vliegmieren @Orangelights238 juni 2023 12:31
Niet elk wachtwoord is persoonlijk; hoe moeten die dan gedeeld worden?

Via email/sms/whatsapp/(te) simpel wachtwoord wat makkelijk oraal kan worden gecommuniceerd?

Dit lijkt me juist een goede stap in de juiste richting (ware het niet dat het een apple-propietaire methode lijkt te zijn, jammer)
JBVisual @De Vliegmieren8 juni 2023 14:09
Ik denk precies hetzelfde hierover.
Hoe vaak mijn vrouw wel niet via whatsapp vraagt wat ook al weer net wachtwoord voor netflix is...
Nu gaat het om een dienst waarvan het niet het einde van de wereld betekend als deze gehackt wordt, maar het gaat om het idee. Sommigen zullen ook andere wachtwoorden via whatsapp delen.
Pwain @Orangelights238 juni 2023 11:37
Weet je eigenlijk wel *hoe* Apple dit heeft geïmplementeerd? Je kan per wachtwoord aanduiden of je deze al of niet wenst te delen met je vertrouwde personen. Die personen heb je uiteraard ook moeten aanduiden. Dus niet alle wachtwoorden worden zomaar gedeeld.
Ideaal dus voor het lijstje van je telecom, energieleverancier, watervoorziening, streaming accounts en noem maar op. Je andere accounts zoals die van Tweakers, Reddit en Pornhub 🤐 hou je netjes voor jezelf.

Ik denk dat dit wel een nette manier is van wachtwoorden delen. Want hoe je het ook draait of keert veel van dergelijke accounts werden sowieso al op de één andere manier gedeeld in het gezin omdat deze toch door allen gebruikt worden.
Djerro123 @Orangelights239 juni 2023 04:13
Man ik heb zoveel accounts die ik met mijn partner deel. En zij wordt gek van die moeilijke wachtwoorden (ik genereer ze).

Als we bepaalde wachtwoorden via keychain kunnen sharen, dan stap ik van 1Password over naar Keychain!
trab_78 @Orangelights238 juni 2023 08:18
Ik deel al jaren diverse wachtwoorden met mijn partner via Bitwarden. We delen diverse accounts, denk aan energieleverancier, diverse online shops, etc.
Flappiewappie @trab_788 juni 2023 08:58
Met als toevoeging dat dit dan de juiste veilige manier is omdat veel partijen geen andere oplossingen bieden (meerdere users aanmaken).
trab_78 @Flappiewappie8 juni 2023 17:57
Inderdaad!
jmvdkolk @Orangelights238 juni 2023 16:45
Je geeft zelf de use case al aan: diensten die je man/vrouw/vriend/vriendin/huisgenoot afneemt. Die wachtwoorden kan je met iOS17 delen vanuit keychain. De rest deel je niet.

Wij tweakers hebben hier natuurlijk al lang oplossingen voor. Ik ken alleen genoeg mensen die dankzij keychain voorzichtig een vorm van password management proberen. Dit is één van de dingen waardoor ik alsnog boekjes met wachtwoorden zie.
Unstable Element @jmvdkolk8 juni 2023 17:30
Boekjes met wachtwoorden zijn in deze tijd veiliger als wat dan ook. De kans dat er fysiek bij mij ingebroken wordt en dat ze dan ook nog dat boekje zouden meenemen is vele vele malen kleiner dan dat er iemand zit mee te luisteren bij mijn wachtwoordmanager.
rdridder @Unstable Element8 juni 2023 20:33
Ik ben het met je eens. Ik had al mijn wachtwoorden in Lastpass staan, we weten allemaal hoe dat is afgelopen.

Ik ben overgestapt naar Bitwarden, daar heb ik de meeste niet cruciale wachtwoorden in maar de echt cruciale zoals mijn Google en Microsoft accounts schrijf ik op en bewaar ik op een veilige plek. Uiteraard heb ik ook op al mijn accounts MFA maar het is lastig tegenwoordig om veilig te blijven.
jmvdkolk @Unstable Element8 juni 2023 22:15
De meeste mensen hebben het boekje niet exclusief thuis nodig. In mijn situatie worden de boekjes regelmatig meegenomen naar mijn huis als ik weer eens mag helpen. En vervolgens is het altijd weer gokken voor de eigenaar van het boekje welk wachtwoord de juiste was. Het is inderdaad heel veilig, want zelfs de eigenaar komt er vaak niet uit.
ChrisM @Orangelights238 juni 2023 09:15
Absoluut, dat is het beste.. maar er zijn zoveel diensten waar je maar 1 gebruiker kan aanmaken, terwijl we er allebei bij willen. Of een gezamenlijke website beheren, waar je ook maar met 1 account bij kan. Genoeg opties te bedenken.
Ja.. zeker, in een ideale wereld zou het niet nodig zijn, maar tot dat we daar zijn, ben ik blij dat ik nu m'n wachtwoorden kan delen met m'n partner, deze elk jaar kan wijzigen en dit dan ook automatisch bij haar is gewijzigd.
CR2032 @Orangelights238 juni 2023 12:05
Dit is gaaf en handig voor accounts die je al deelt, zoals de energieleverancier, deelauto's, wifi, streaming diensten. Alles blijft nu ook netjes in sync bij wijzigingen.

Slim gevonden van Apple. Dit voegt wat nieuws toe met direct praktisch nut.
Tweakwondo @Orangelights238 juni 2023 12:27
Zo deel ik met mijn vrouwlief meerdere accounts op bepaalde websites zodat wij geen twee accounts nodig hebben omdat we ieder ons eigen behoefte hebben, bijvoorbeeld webshops
Dan is het wel zo fijn als een van ons het wachtwoord aanpast (vooral wanneer ik dat doe want ik gebruik altijd een veel te ingewikkeld wachtwoord, aldus mijn vrouw) Het is gunstig als het wachtwoord dan ook voor haar wordt gesynchroniseerd zodat zij kan inloggen zonder weer een nieuw wachtwoord te moeten aanmaken
Hippe Lip @Orangelights2310 juni 2023 01:59
Ja, de default is dat je je wachtwoorden niet deelt. Dat lijkt me een open deur.
Maar dat je een paar wachtwoorden van zoiets als de pizzaboer wél kunt delen met bijvoorbeeld je partner, dát is dan toch een mooie verbetering?
De rest blijft dan gewoon zoals het was: alleen voor jou zelf.
iAR @Orangelights2312 juni 2023 23:39
De krant, Netflix of een huishoudelijk bol.dom account om maar eens iets te noemen.
rvt1 @ChrisM8 juni 2023 07:51
Hoe bedoel ja dat? Delen met jezelf of andere?
ChrisM @rvt18 juni 2023 08:00
Delen met anderen.
Zie: https://www.macrumors.com...cloud-keychain-passwords/
xoniq @ChrisM8 juni 2023 08:14
Perfect voor Netflix delen; oh wacht…. :+
mrooie 8 juni 2023 07:42
iOS 17 wordt ondersteund op:

iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE
(2nd generation or later)

Dus je hebt minimaal een iPhone A12 Bionic processor nodig.

Jammer ik ken nog best wat mensen met een iPhone 8 of iPhone X.
Alhoewel ze nog wel “even” kunnen doorgaan met gebruiken want ze zullen in uitzonderlijke gevallen security updates ontvangen.

[Reactie gewijzigd door mrooie op 23 juli 2024 19:14]

Cergorach @mrooie8 juni 2023 08:48
Tegen de tijd dat iOS 17 uitkomt, zijn de iPhone 8 en de iPhone X 6 jaar oud..., dus 5 jaar OS updates en daarna nog een aantal jaar security updates. Dat is alles behalve slecht te noemen.
FreshMaker @Cergorach8 juni 2023 10:19
Hier nog een X in gebruik, batterij is aan vervanging toe, maar verder nog bijna perfect in behuizing.
Ik denk dat ik binnenkort het toestel naar een Apple-repair stuur voor een nieuwe accu en dan als reserve wegleg.
Halfscherp @FreshMaker9 juni 2023 15:21
en dan als reserve wegleg.
Dan ga je van een koude kermis thuiskomen. Apple’s backups zijn niet backwards compatible, dus je kan de hele riedel opnieuw instellen als je niet gelijk loopt qua decimal release.
FreshMaker @Halfscherp10 juni 2023 10:12
Zolang de telefoon werkt, is het toch prima ?

Ik vertrouw sowieso niet op externe (online) opslag, wat ik moet bewaren, hou ik direct voorhanden.
Zolang ik de simkaart kan plaatsen en vervolgens weer up en running ben, is dat prima
HelloJed @mrooie8 juni 2023 08:22
iPhone 8 gebruiker hier, geen probleem, lijkt erop dat ik niet veel mis zo te zien :*)

Zolang ik maar security updates blijf krijgen ;)
Toin @mrooie8 juni 2023 09:59
Zolang gebruikers met een 6 jaar (of ouder) toestel nog security updates krijgen, zullen ze er niet veel aan missen. Als je echt geïnteresseerd bent in nieuwigheden dan, had je inmiddels wel een nieuwere iPhone gekocht.
Slaz @mrooie8 juni 2023 10:56
Sterker nog, iOS 16 zal nog voor minimaal 2 jaar alle beveiligingsupdates ontvangen, die komen dan tegelijkertijd uit met updates voor iOS 17. Dus het enige wat je op een iPhone 8/X vooralsnog moet missen zijn nieuwe features.

Dat van ‘uitzonderlijke gevallen’ gebeurt voor nòg oudere versies die bepaalde apparaten als laatst ondersteunde versie hadden. Denk bijvoorbeeld aan iOS 12.
sko @mrooie8 juni 2023 14:00
De iPhone 8 kan maximaal iOS 12 aan,dus apps van bijvoorbeeld ABN zijn opgehouden te werken
Jeldert @sko8 juni 2023 14:19
Pardon? De iPhone 8 kwam al uit met iOS 13: https://support.apple.com/kb/SP767?locale=nl_NL
En je kan gewoon iOS 16 installeren op de iPhone 8: https://www.apple.com/nl/ios/ios-16/ (bijna onderaan de pagina)
Verwijderd @Jeldert8 juni 2023 15:50
Ik weet niet waarom de apple site zegt dat deze met iOS 13 uitkwam. Maar ik denk dat ze bedoelen als je deze koopt, stond er standaard 13 op. Want origineel kwam deze met iOS 11 uit: https://en.m.wikipedia.org/wiki/IPhone_8
arjan1995 @mrooie8 juni 2023 08:03
Dit had inderdaad best op de laatste pagina van het artikel mogen staan.
yorroy @mrooie8 juni 2023 21:04
Aan de ene kant begrijpelijk na 6 jaar. Ik kan me ook nog wel herinneren in de tijd van de iphone 3S tm de 6 dat je iPhone na een jaar of 4/5 ook echt onwerkbaar traag begon te worden. Je had ook echt wel een goede reden om na 2 of 3 jaar te upgraden.

Tegenwoordig kun je met een iPhone 6s nog heel goed meekomen qua snelheid.
Mijn Xs gaat ook nog als de brandweer, ik zou alleen wel eens een nieuwe accu kunnen gebruiken. De Xs zal volgend jaar september ook niet meer ge-update worden ben ik bang.
Benieuwd hoe lang de beveiligingsupdates nog doorkomen.
Misschien dan ook een goede reden om weer eens te upgraden naar een nieuw model.
hoosterb @mrooie13 juni 2023 03:29
Ik lees die "verbeteringen" en denk dan: kan nog wel een poos verder met mijn 7 plus. Camera zal van een nieuwe vast wel beter zijn, maar ik red me zo gemiddeld wel met deze. En wachtwoorden handig delen? Mijn kat is niet zo digitaal aangelegd (ook al is hij gechipt) dat ik daar een update voor nodig acht.
Kijk, security is echt iets dat telt en dan kun je Apple alleen maar loven: dat doen ze netjes, ook mijn oude systeem wordt keurig bijgehouden.
HanslH 8 juni 2023 06:44
Ben benieuwd naar standby mode op modellen < 14 maar lijkt op nee.
https://wccftech.com/ios-...ing-on-iphone-12-pro-max/
Donstil
@HanslH8 juni 2023 06:56
Ben benieuwd naar standby mode op modellen < 14 maar lijkt op nee.
https://wccftech.com/ios-...ing-on-iphone-12-pro-max/
Een aanname van een enkele site.

Stand-by mode werkt alleen aan de kabel of op een oplader. Daarmee lijkt AOD juist geen vereiste te zijn, voor nu is er geen reden om aan te nemen dat het alleen op de 14 serie werkt.
DennusB @Donstil8 juni 2023 06:57
Volgens mij hebben meerdere mensen met een < 14 al gezegd dat t wel werkt, maar dan blijft t scherm niet permanent aan en moet je er op tikken.
Donstil
@DennusB8 juni 2023 06:58
Volgens mij hebben meerdere mensen met een < 14 al gezegd dat t wel werkt, maar dan blijft t scherm niet permanent aan en moet je er op tikken.
Dat is bij mijn 14 pro in de huidige beta ook zo overigens.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 19:14]

DennusB @Donstil8 juni 2023 07:03
Oh bij mijn 14 Pro hoef ik niet te tikken hoor
rolelael @DennusB8 juni 2023 07:03
Klopt idd. Heb hem nu draaien sinds gisteren ochtend.
xoniq @DennusB8 juni 2023 08:13
Ik krijg het op m’n iPhone 12 mini met MagSafe puck eraan überhaupt niet ervoor.
DennusB @xoniq8 juni 2023 08:36
Ook niet als je je telefoon horizontaal houdt?
xoniq @DennusB8 juni 2023 12:10
Neen, ik had de originele MagSafe puck erop, en tegen een houder aan gezet, gebeurt niet veel.
HanslH @DennusB8 juni 2023 20:53
Dus geen bedside klokje met <14
Maar kan wel zo:
https://entreresource.com/iphone-bedside-clock/
Heb mijn philips smartsleep hiermee uitgefaseerd
delano_ve @HanslH8 juni 2023 08:13
Op iCulture stond een stukje dat dit enkel werkt met de 14 pro (max), omdat alleen deze modellen een always-on display hebben wat nodig is voor deze functie.

Zoals iemand hieronder al beschreef wordt het in het filmpje ook gedemonstreerd op een ander model.

[Reactie gewijzigd door delano_ve op 23 juli 2024 19:14]

DaMenaz @delano_ve8 juni 2023 11:18
Ik heb een 14 Pro Max en deze nieuwe functie lijkt me wel wat. Nu gaat hij 's-nachts trouwens wel op zwart in de slaapmodus.Ligt toch op de Qi-wekker te laden.
xFeverr @delano_ve8 juni 2023 12:05
Arnoud demonstreert het in de video toch op een toestel die geen always on display heeft?
delano_ve @xFeverr8 juni 2023 12:23
@xFeverr Je hebt inderdaad gelijk. Ik had de video nog niet bekeken. De informatie had ik uit dit artikel gehaald.
ATS @delano_ve8 juni 2023 12:28
Oh, dat is jammer. Ik had daar wel op gehoopt. Ik gebruik mijn 13mini als wekker, en een simpel klokje 's nachts zou wel fijn zijn.
Borland @ATS8 juni 2023 18:07
In de appstore staan heel veel Bedside Clocks. Gebruik dit al jaren. Tikken op je nachtkastje en je ziet de tijd voor een aantal seconde
jmvdkolk @HanslH8 juni 2023 16:38
Bij mij werkt standby mode op mijn 12 Pro Max.
Feb74 8 juni 2023 07:26
Maar een favoriete startpagina invullen op Safari is nog steeds niet mogelijk. (Wil graag Heimdall als startpagina).
Vuvuzela @Feb748 juni 2023 10:21
Je zou Heimdall vanuit Safari kunnen toevoegen aan je homescreen. Niet helemaal wat je wil maar misschien ook wel een betere optie omdat je dan geen adresbalk in beeld hebt.
Feb74 @Vuvuzela9 juni 2023 16:12
Goede tip. Thx
Fox Hound 8 juni 2023 07:06
Wat ik zelf een van de fijne kleine functies vindt is het automatisch verwijderen van tracking uit URLs in bijvoorbeeld emails.
Aeternum 8 juni 2023 07:30
Ik verbaas me met name over het deel van de bugs. Juist omdat apple maar een beperkte hoeveelheid hardware heeft om op te testen.
kevlar01 8 juni 2023 08:12
Stickers kun je nu ook al maken, maar deze zijn dat niet geanimeerd. Dus niet geheel een nieuwe functie, slechts een kleine verbetering :)
Jay-v 8 juni 2023 08:20
Waren er niet geruchten over een redesign van Apple wallet app?

Die interface is echt onhandig wanneer je veel kaarten hebt.

Ik heb er nu 12 instaan, daar zit je al snel aan wanneer je loyalty cards hebt (AH, lidl, gamma etc).

Een layout met tiles zou stukken prettiger zijn.
Bobsen @Jay-v8 juni 2023 08:45
Dit is een hele goede toevoeging, ik heb 2 ING passen... Precies de zelfde kleur, moet er dan 1 omhoog schuiven en me vinger vasthouden zodat hij niet terug snapt om het rekeningnummer te kunnen lezen, om te zien dat ik het juiste pasje heb.
Deleon78 @Bobsen8 juni 2023 09:10
Als je er twee hebt, en eentje altijd als default getoond wordt waarvan het nummer ook altijd zichtbaar is, heb je dan echt een probleem? Echt?!

Had dan gewoon 3 of 4 gezegd :)
Of duidelijk gemaakt dat je nog vele andere passen hebt ook, maar dan nog staan ze in vaste volgorde:)

In tegelvorm kan je reknr niet meer lezen, dus er zijn nog wat extra wijzigingen nodig, maar ik ben voor :)

[Reactie gewijzigd door Deleon78 op 23 juli 2024 19:14]

Bobsen @Deleon788 juni 2023 09:13
Ik heb ook nog een Rabobank, en een credticard. Die staat bovenaan.

Wel bedankt voor je leuke toevoeging. :)
lastlong @Bobsen8 juni 2023 12:07
Bunq heeft dit opgelost door een instelbaar gekleurd randje aan de wallet-kaarten toe te voegen. Makkelijk meerdere kaarten uit elkaar te houden.
xFeverr @Bobsen8 juni 2023 12:07
Of een tag kunnen toevoegen, desnoods een gekleurd bolletje in de hoek. Zou ook al fijn zijn. Ik heb ook dat meerdere ING passen soms niet altijd heel duidelijk zijn.

Volgens mij was het Bunq die je de pas in wallet zelf laat aanpassen qua kleur enzo, maar ik heb die bank niet.
Bobsen 8 juni 2023 08:42
Ook een leuke feature; Je kan AirTag's delen met verschillende personsen, bijvoorbeeld je partner. Handig voor als je een AirTag heb aan gezamelijke spullen, krijgt de ander niet elke keer die melding.
AlphaWierie 8 juni 2023 08:52
Die "wekkerradio" functie is dan weer wel slim. (Ja ja er zullen vast Android apps zijn die het zelfde kunnen). Maar een soort Apple Home horizontaal en een iPhone verticaal is wel leuk bedacht. Zeker met een dock naast je bed.

[Reactie gewijzigd door AlphaWierie op 23 juli 2024 19:14]


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