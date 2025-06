Gerucht: Apple lijkt geen plannen te hebben voor terugbrengen Touch ID op iPhone

Apple lijkt geen plannen te hebben om vingerafdrukscanner Touch ID terug te brengen op iPhones. De apparatuur die nodig is om de vingerafdrukscanners te maken, is allemaal uitgezet, behalve voor de productie van de derde generatie iPhone SE uit 2022.

Een anonieme bron zegt dat het niet langer gebruiken van de apparatuur erop wijst dat Apple geen plannen heeft om Touch ID nog te gaan gebruiken in nieuwe iPhones. Die bron is volgens MacRumors een account dat in het verleden vaker informatie over Apple en IC's heeft gedeeld.

Apple gebruikte Touch ID-vingerafdrukscanners sinds de iPhone 5s in 2013 tot en met de iPhone 8-serie in 2017. Daarna kregen alleen nog de SE-modellen vingerafdrukscanners. Er gingen jarenlang geruchten over een terugkeer van Touch ID. Apple zou onder meer een vingerafdrukscanner achter het scherm hebben getest, zoals die in veel Android-telefoons zit.

Er zitten wel Touch ID-scanners onder het scherm of in de Power-knoppen van diverse iPad-modellen. Ook MacBooks hebben vaak vingerafdrukscanners. Op iPhones en duurdere iPad Pro-modellen gaat het sinds jaren om gezichtsherkenning via Face ID.