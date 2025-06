TikTok voegt advertenties toe aan zoekresultaten

Videoplatform TikTok gaat advertenties toevoegen aan zoekresultaten. De bedoeling is dat het gaat om relevante advertenties.

TikTok advertenties in zoekresultaten

De advertenties verschijnen op willekeurige plekken tussen de zoekresultaten, zegt TikTok. De software bepaalt welke advertenties relevant kunnen zijn voor zoekopdrachten van gebruikers. Adverteerders kunnen vanaf dinsdag aangeven dat zij hun advertenties ook in zoekresultaten willen tonen.

Daardoor zien gebruikers de advertenties vermoedelijk ook vanaf dinsdag. De advertenties staan gelabeld als 'gesponsord', zoals dat nu ook zo is met advertenties in de For You-feed.