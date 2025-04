TikTok betaalt voor rechtszaak die makers aanspanden tegen VS-staat Montana

TikTok sponsort de videomakers die de rechtszaak aanspanden tegen een verbod op de app in de Amerikaanse staat Montana. Dat heeft het bedrijf bevestigd, nadat twee van de makers hadden verklapt dat zij sponsoring krijgen van de eigenaar van de app.

Twee van de makers zeggen dat advocaten van TikTok hen hebben benaderd om de zaak te starten, meldt The New York Times. Van de overige drie is onbekend hoe zij bij de zaak zijn gekomen. Behalve dat het initiatief van de advocaten kwam, betaalt het bedrijf dus ook de kosten ervan. TikTok spande daarnaast ook zelf een zaak aan.

Een reden dat TikTok ook via enkele makers een zaak wilde aanspannen, is dat de makers zich persoonlijk kunnen beroepen op hun Amerikaanse grondrechten, iets dat een bedrijf niet kan. Met de rechtszaken wil TikTok-moederbedrijf ByteDance een verbod afwenden. Het verbod op TikTok in Montana moet op 1 januari 2024 ingaan. Steeds meer overheden verbieden de app op werktelefoons van ambtenaren. In onder meer de Verenigde Staten en België geldt dit verbod al. Nederland moet 'op korte termijn' volgen.