Nikon kondigt Z30-vlogcamera en 400mm-f/4.5-objectief voor Z-serie aan

Nikon komt met een aps-c-camera die vooral op contentcreators is gericht. Zo heeft de camera een volledig kantelbaar en draaibaar lcd voor vloggers. Verder komt Nikon met een 400mm-objectief met een diafragma van f/4.5, bedoeld voor spiegelloze camera's uit de Z-serie.

De Z30 heeft dezelfde sensor als de Z50, te weten een 20,9-megapixelsensor van het bsi -cmos-type. Deze is voorzien van 209 autofocuspunten die horizontaal en verticaal ongeveer 90 procent van het beeldoppervlak dekken. De gevoeligheid van de sensor bedraagt 100 tot 51.200iso en video's schieten kan in 4k met maximaal 30 beelden per seconden, of met 120fps bij 1080p.

Video's kunnen tot 125 minuten ononderbroken worden opgenomen, als er is gekozen voor een 1080p-resolutie en 24 of 25 beelden per seconde. De temperatuur mag dan niet hoger zijn dan 25 graden Celsius; de opnametijd kan teruglopen als de interne temperatuur te hoog wordt. In 4k is een opnametijd van maximaal 35 minuten mogelijk.

In tegenstelling tot de Z50 is de Z30 voorzien van een touchscreen op de achterkant dat via de zijkant van het toestel volledig naar voren kan worden gedraaid en gekanteld. Een ander verschil is het gebrek aan een elektronische zoeker. Deze mist bij de Z30, terwijl de Z50 een elektronische zoeker met een oledpaneel van 2,36 miljoen beeldpunten heeft.

Nikon Z30

De Z30 komt als body beschikbaar voor 799 euro, maar als kit met een 16-50mm-DX-objectief bedraagt het prijskaartje 959 euro. Een kit met de camera, het 16-50mm-DX-objectief en het 50-250mm-DX-objectief kost 1219 euro. Er komt ook een vloggerkit met onder meer de 16-50mm, een bluetoothafstandsbediening en een statief; deze kit kost 999 euro. De Z30 en alle kitvarianten komen halverwege juli beschikbaar.

400mm-f/4.5-objectief

Nikon komt ook met een prime voor de Z-serie van spiegelloze camera's, de Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S. Het objectief is opgebouwd uit 19 lenselementen in 13 groepen en bevat een extra-low-dispersionelement, twee super-extra-low-dispersionelementen en een short-wavelength-refractivelenselement.

Het diafragma bestaat uit negen lamellen en de minimale focusafstand bedraagt 2,5m. Het objectief weegt 1245g en heeft een lengte van 234,5mm. In combinatie met de Z9, Nikons topmodel uit de Z-serie, biedt het objectief beeldstabilisatie tot 6 stops; bij andere camera's is dit 5,5 stops. De 400mm is afgedicht tegen stof, vuil en vocht. Nikon brengt het objectief halverwege juli uit voor een adviesprijs van 3699 euro.