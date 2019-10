Nikon introduceert Z50-systeemcamera met aps-c-sensor voor 949 euro

Nikon breidt zijn Z-serie van spiegelloze camera's uit met een nieuw model. De Z50 heeft een aps-c-sensor met een 20,9-megapixelresolutie. Samen met de camera introduceert Nikon twee Nikkor Z DX-zoomobjectieven.

Het uiterlijk van de Nikon Z50 lijkt veel op dat van de Z7- en Z6-modellen met fullframe-sensor, maar het nieuwe model is iets kleiner en heeft een kleinere sensor. De Z50 heeft een elektronische zoeker met een oledpaneel van 2,36 miljoen beeldpunten. Daarmee is de resolutie lager dan bij de topmodellen.

Aan de achterkant zit een kantelbare lcd en de Z50 is de eerste Z-camera met ingebouwde uitklapbare flitser. Het toestel gebruikt ook een nieuwe accu, die is volgens de Cipa-norm goed voor het maken van 320 foto's via de lcd of 280 foto's met de elektronische zoeker.

De 20,9-megapixelsensor is van het bsi-cmos-type en is voorzien van 209 autofocuspunten. Die dekken horizontaal en verticaal zo'n 90 procent van het beeldoppervlak. De chip heeft een gevoeligheid van 100 tot 51.200iso en een 4k-filmfunctie met maximaal 30fps. In full-hd gaat de filmsnelheid tot 120fps.

De Z-vatting is hetzelfde als bij de eerder uitgebrachte camera's in de serie. Zodoende kunnen de bestaande Z-objectieven en -adapters gebruikt worden. Nikon presenteert ook een 16-50mm f/3.5-6.3 VR-kitlens en een 50-250mm f/4.5-5.6 VR-zoomobjectief. Dat zijn de eerste Nikkor Z DX-objectieven, die dus niet geschikt zijn voor de Z-camera's met fullframe-sensor. De Nikon Z50 komt half november uit. De camera kost los 949 euro. Daarnaast komen er configuraties met de nieuwe zoomlenzen of een adapter.