Nikon presenteert 24-70mm f/2.8 voor Z-camera's en belooft snellere autofocus

Nikon heeft een 24-70mm f/2.8-objectief voor zijn Z-systeemcamera's aangekondigd. De lichtsterke zoom komt in april uit voor 2499 euro. Ook kondigt Nikon een firmware-update aan die de autofocus van de Z-camera's verbetert. Deze update volgt in mei.

Het nieuwe objectief heet voluit Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S. Nikon had de lichtsterke zoom al op zijn roadmap staan, maar heeft nu alle details en de prijs bekendgemaakt. Het nieuwe objectief is lichtsterker dan de bestaande 24-70mm f/4 S, maar ook groter en zwaarder. Volgens Nikon is de bouwkwaliteit van de nieuwe variant ook beter.

Op het objectief zit een programmeerbare L-Fn-knop en een klein oledpaneel, waarop informatie wordt weergegeven zoals de focusafstand, het ingestelde diafragma en het brandpunt. Verder is er een ring toegevoegd die ook gebruikt kan worden om parameters zoals diafragma of sluitertijd in te stellen.

De nieuwe 24-70mm f/2.8 weegt 805 gram en is 126mm lang. Daarmee is het objectief 25 procent kleiner en 18 procent lichter dan het vergelijkbare alternatief voor spiegelreflexcamera's, zegt Nikon. De optische constructie bestaat uit zeventien elementen in vijftien lensgroepen. Op de lenselementen zit Nikon's Nano Crystal-coating, maar er wordt ook een nieuwe Arneo-coating gebruikt, die volgens de fabrikant flare en ghosting verder moet verminderen.

Nikon maakt ook details bekend over komende firmware-updates voor de Nikon Z6 en Z7. De camera's krijgen in mei een update die oogdetectieautofocus toevoegt. Dat moet scherpe portretten mogelijk maken, omdat de autofocus daarmee nauwkeurig op ogen kan scherpstellen. Diezelfde update moet ook de autofocus verbeteren bij weinig licht. Nikon zegt dat scherpstellen in donkere omgevingen sneller zal gaan na het doorvoeren van de firmware-update. Dat geldt zowel voor de foto- als filmfunctie.

Later komt er een firmware-update die raw-video-output mogelijk maakt. Video opnemen in raw wordt mogelijk in 4k- en in 1080p-resolutie, met een externe recorder. Ook gaat Nikon ondersteuning voor CFexpress-geheugenkaarten toevoegen via een firmware-update. De camera's kunnen nu al overweg met XQD-kaartjes en de CFexpress-kaarten hebben dezelfde formfactor. Ook de Nikon D5-, D850- en D500-spiegelreflexcamera's krijgen via een firmware-update ondersteuning voor CFexpress-geheugen. Het is nog niet bekend wanneer deze updates verschijnen.