Nederlandse supercomputerbouwer ClusterVision is failliet

De Nederlandse supercomputerbouwer ClusterVision is door de rechter failliet verklaard. Het bedrijf heeft meer dan twintig keer een notering gehaald in de Top500 van 's werelds krachtigste computers.

In het insolventieregister is te zien dat de rechter zowel de besloten vennootschap Clustervision als de gelijknamige holding op 12 februari failliet heeft verklaard. De rechter heeft ook het faillissement uitgesproken over het op hetzelfde adres gevestigde bedrijf MPCI Group, een groothandel in computers, randapparatuur en software. De door de rechtbank aangestelde curator was onbereikbaar voor commentaar.

ClusterVision begon in 2002 met het bouwen van supercomputers, schrijft Sprout. Het bedrijf koppelde pc's of servers aan elkaar om de supercomputers te bouwen. Het hoofdkantoor van ClusterVision staat in Amsterdam en het bedrijf heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Volgens het bedrijf hebben hun supercomputers ook in de top twintig gestaan.

Ongeveer acht jaar geleden had het bedrijf zeventig werknemers en een omzet van tussen de tien en vijftig miljoen euro. Deze cijfers zijn wel inclusief zusterbedrijf Bright Computing, gespecialiseerd in software voor de supercomputers. Bright Computing is voor zover bekend niet failliet verklaard. Volgens de LinkedIn-pagina van CEO en medeoprichter Alex Ninaber heeft het bedrijf vierhonderd installaties gebouwd bij tweehonderd klanten.

In november kondigde het bedrijf aan te beginnen aan de volgende fase van Tetralith, een supercomputer van de Zweedse Universiteit van Linköping. Na de volledige installatie had het de krachtigste supercomputer van de Noordse landen moeten worden, met een theoretische maximum kracht van vier petaflops. De bouw had in januari moeten beginnen. Het is onduidelijk wat het faillissement voor gevolgen heeft voor de bouw van de supercomputer van de universiteit.