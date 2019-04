Supercomputerbouwer ClusterVision overgenomen door it-conglomeraat Taurus Group

De Nederlandse supercomputerbouwer ClusterVision maakt een doorstart onder de vleugels van het eveneens Nederlandse Taurus Group. ClusterVision blijft supercomputers bouwen, Taurus kijkt nog naar lopende onderhoudscontracten. ClusterVision ging in februari failliet.

Medeoprichter Arun Garg van Taurus zegt dat zijn bedrijf alle bedrijfsmiddelen en intellectuele eigendommen van de failliete inboedel van ClusterVision heeft overgenomen. Een aantal medewerkers van het oude team gaan ook mee naar het nieuwe bedrijf, een daarvan is oprichter Alex Ninaber. Ninaber neemt de leiding over het nieuw op te zetten ClusterVision. Hoeveel medewerkers er meegaan is nog niet duidelijk, Garg zegt dat de onderhandelingen daarover nog lopen. Er werkten zo'n veertig mensen bij het oude ClusterVision.

Het nieuwe ClusterVision blijft volgens Garg supercomputers bouwen. Of oude onderhoudscontracten worden meegenomen is nog niet duidelijk. Garg zegt dat er nog naar de oude contracten moet worden gekeken.

Het grootste bedrijf binnen de Taurus Group is Taurus Europe. Dit bedrijf bestaat sinds 2005 en is hoofdzakelijk hardwareleverancier voor grootschalige computerprojecten. Garg zegt dat het daardoor in staat is om ClusterVision te kunnen helpen een betere marktpositie te geven.

"Alles begint bij supercomputers met de componenten en je sterkte in de componentenmarkt. ClusterVision had een goede naam, goede zakenrelaties en een goede reputatie. Ze worstelden alleen met hun financiële situatie. Taurus heeft juist een sterke financiële positie, dus wij zouden ClusterVision de schaal kunnen bieden die ze zelf niet konden realiseren. Daarnaast hebben wij als Taurus distributiecontracten met grote merken in de hardwarewereld. Zo kunnen wij ClusterVision helpen aan hardware te komen."

ClusterVision werd in februari failliet verklaard. Met pc- en serverclusters wist het bedrijf meer dan twintig keer een notering te halen in de Top500 van 's werelds krachtigste supercomputers. Volgens curator Sjef Bartels ging het bedrijf failliet doordat een aantal projecten langer duurden dan verwacht, waardoor het geld pas later beschikbaar kwam. Ook daalde de hoeveelheid projecten. Daardoor ontstonden liquiditeitsproblemen en ging het bedrijf failliet, aldus de curator.