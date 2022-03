Apple brengt Tracker Detect-Android-app uit die naar AirTags kan scannen

Apple heeft op maandag de Tracker Detect-Android-app uitgebracht, waarmee gebruikers trackers kunnen vinden die compatibel zijn met Apples Find My-netwerk. Gebruikers kunnen handmatig scannen naar trackers en kunnen geluid afspelen bij achtergelaten trackers.

Bij het handmatig scannen met de Tracker Detect-app krijgen gebruikers te zien wat voor Find My-trackers er in de buurt van de gebruiker zijn, zoals of er AirTags achtergelaten zijn. Gebruikers krijgen hierbij ook te zien wanneer een AirTag voor het eerst door de app gedetecteerd is. Wanneer Tracker Detect opmerkt dat een tracker minimaal tien minuten bij de gebruiker is geweest, dan kunnen gebruikers de tracker een geluid laten afspelen, om zo de tracker te vinden.

In de app legt Apple uit hoe gebruikers meer te weten kunnen komen over een AirTag, namelijk door een smartphone met NFC-ondersteuning bij de tracker te houden. Apple geeft in de app ook informatie over hoe gebruikers zo'n tracker kunnen uitschakelen. De app kijkt volgens Apple alleen naar trackers die gescheiden zijn van hun eigenaar.

Apple zei afgelopen juni al aan de Android-app te werken. Het bedrijf wil met de app bijvoorbeeld stalking tegengaan. Er zijn geen aanwijzingen dat er verdere ondersteuning voor de AirTags naar Android komt.