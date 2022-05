Gebruiker bewerkt Apple AirTag zodat deze in zijn portemonnee past

De Apple AirTag is de oplossing voor de Apple-gebruiker die constant zijn sleutels kwijt is. Maar wat als je je portemonnee nergens kunt vinden? Daar bedacht Andrew Ngai iets op; hij bouwde de AirTag om zodat deze in zijn portemonnee past, in een 3d-geprint kaartje.

De AirTag kan Apple-gebruikers helpen bij het vinden van objecten die ze kwijt zijn. Voor 35 euro per stuk kunnen de bluetoothapparaatjes via de Find My-app alles terugvinden dat aan de AirTag is verbonden, zoals sleutels. Voor die laatste zijn losse sleutelhangerhoesjes te koop, maar de AirTags, die 8mm dik zijn, passen niet in de meeste portemonnees.

Daarom besloot Andrew Ngai zijn AirTags uit elkaar te halen. Hij reverse-engineerde de AirTag en bouwde er een 3d-geprint hoesje omheen van 3,8mm dik. Hij haalde de CR2032-batterij er gemakkelijk eruit, maar de rest van de AirTag is vastgelijmd aan het omhulsel. Daarom moest hij de AirTag opwarmen tot 65 graden Celsius, zodat hij het logic board kon losmaken en de batterij naast het logic board kon plaatsen, in plaats van erbovenop. Hij soldeerde zelf de nodige verbindingen en plaatste deze in een hoesje ter grootte van een creditcard.

Tot zijn eigen genoegen, en verbazing, sloopte Ngai de AirTag niet toen hij deze uit elkaar haalde en omsoldeerde. "Ik ben er best wel blij mee", zegt hij in de video. "Hij past nu in mijn portemonnee en mijn portemonnee is niet zo dik als met de AirTag erin." En voor iedereen die nu zelf zijn AirTag uit elkaar wil slopen, voegt hij toe: "Ik raad iedereen die geen verstand heeft van hands-on elektronicawerk af om dit zelf te proberen, want sommige onderdelen van het pcb zijn heel kwetsbaar. Ik heb zelf de stroomconnector gesloopt en moest die er opnieuw aan solderen."

Ngai is niet de eerste die aan het klussen sloeg met zijn AirTag. IFixit haalde eerder deze week ook al een AirTag uit elkaar om een gaatje te maken voor sleutelhangers, zodat je geen los hoesje hoeft te kopen als je de AirTag aan je sleutelbos wil hangen.