Bluetooth-trackers round-up

Trackers zijn apparaatjes die je waarschijnlijk nooit echt gemist hebt als je niet regelmatig spullen kwijt bent, maar ze kunnen zeker handig zijn. De afgelopen tijd hebben bluetooth-trackers veelvuldig het technieuws gehaald. Samsung bracht eerst de SmartTags uit en vervolgens kwam Apple met zijn AirTags. Met name de AirTags werden hebbedingetjes en de levertijden liepen behoorlijk op. Ook de SmartTag+ was op een gegeven moment moeilijk te krijgen. Merkwaardig, zal je wellicht denken, want een tracker is niet zo heel spannend. Weinig tech lijkt zo simpel en functioneel, misschien zelfs wel saai, als een bluetooth-tracker. Dat klopt, maar gelukkig kun je er best wat aan testen. Dat vinden we leuk bij Tweakers, dus dat hebben we gedaan.

We hebben natuurlijk de nieuwe AirTag en daarnaast de SmartTag en SmartTag+ van Samsung meegenomen in deze round-up. Er is echter ook een fabrikant die al sinds jaar en dag in deze business zit en dat is Tile. We vroegen de Tile Mate en Tile Pro aan en hebben die ook meegenomen in de test. Het voordeel van die trackers is dat ze zowel onder Android als iOS werken. Natuurlijk gaan we op de individuele trackers in, met hun bijbehorende app en functionaliteit. Daarnaast hebben we getest hoe goed ze zijn terug te vinden op korte en lange afstand en hebben we het geluidsniveau en de waterdichtheid meegenomen. Welke tracker is het makkelijkst te tracken? Je leest het op de volgende pagina's.