Sony Alpha 1-camera met 50MP-sensor haalt 30fps en kost 7300 euro

Sony heeft een nieuw topmodel in zijn Alpha-cameralijn aangekondigd. De Alpha 1 krijgt een nieuwe 50-megapixelsensor van het fullframeformaat en een snelheid van 30 beelden per seconde. Het toestel kan ook in 8k filmen met 30fps.

Sony geeft de Alpha 1 een nieuwe Exmor RS CMOS-sensor. Het gaat om een stacked ontwerp, waarbij er ook dram op de sensor zit, zodat de beelden snel kunnen worden uitgelezen. Daardoor is het mogelijk om de volledige 50,1-megapixelresolutie dertig keer per seconde uit te lezen. Bij die snelheid moet wel de elektronische sluiter worden gebruikt. In de buffer is plaats voor 155 gecomprimeerde raw-bestanden of 165 JPEG's. Twee Bionz XR-beeldprocessors zorgen voor de verwerking van de beelden en de sensor heeft vijf-assige beeldstabilisatie.

In de Sony A1 zit een elektronische zoeker die gebruikmaakt van een oledschermpje met een resolutie van 9,44 miljoen beeldpunten. De zoeker heeft een vergroting van 0,9x en een refreshrate van maximaal 240Hz. Volgens Sony is er geen black-out bij het fotograferen door de zoeker. De sensor is voorzien van 759 autofocuspunten en die zitten verdeeld over 92 procent van het sensorvlak. De camera krijgt onder andere oogautofocus die nu ook werkt bij vogels. Andere Sony-camera's hebben dat al, maar daarbij werkt het alleen bij mensen en grotere dieren.

Het toestel heeft een 8k-filmfunctie, waarbij de framerate maximaal 30fps bedraagt. De volledige sensor wordt gebruikt bij deze filmmodus. Volgens Sony schiet het toestel dan video's in 8,6k-formaat en wordt dat teruggerekend naar 8k voor betere beeldkwaliteit. In 4k-resolutie zijn framerates tot 120fps mogelijk. De camera kan ook video in 16bits-raw-formaat uitsturen via HDMI.

De camera heeft twee geheugensleuven, die ondersteunen zowel UHS-II SDXC-kaartjes als CFexpress Type A-geheugenkaarten. Verder heeft de camera ingebouwde ondersteuning voor wifi, een gigabitethernetaansluiting en een USB-C-aansluiting die 10Gbit/s haalt. Sony brengt de Alpha 1 in maart uit voor een adviesprijs van 7300 euro.