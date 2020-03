Nikon stelt D6-spiegelreflexcamera uit tot mei door gebrek aan onderdelen

Nikons D6-dslr komt later uit dan aanvankelijk was gepland. Volgens de fabrikant zijn er vertragingen bij het verkrijgen van onderdelen, doordat een leverancier te maken heeft met het nieuwe coronavirus. De release is uitgesteld tot mei.

Vanaf welke datum in mei de D6 precies beschikbaar zal zijn, maakt Nikon nog niet bekend. De fabrikant zegt dat dit nog niet is beslist. In het bericht over het uitstel zegt het bedrijf dat het aanvankelijk het plan was om het toestel in maart uit te brengen, dat wordt dus zo'n twee maanden later.

Nikon zegt dat het toestel zo snel mogelijk uit zal komen. Professionele sportfotografen zijn een belangrijke doelgroep voor het toestel; Nikon zal dan ook alles op alles willen zetten om de camera voor de start van de Olympische Spelen in juli te kunnen leveren.

In Nederland zou de D6 vanaf april verkrijgbaar zijn voor 7299 euro. Het toestel heeft een fullframesensor met een 20,8-megapixelresolutie en haalt een fotografeersnelheid van 14 beelden per seconde. Het toestel heeft een volledig vernieuwd autofocussysteem.