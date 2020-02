Nikon brengt D6-spiegelreflexcamera in april uit voor 7299 euro

Nikon heeft alle details van zijn D6-dslr bekendgemaakt. De camera krijgt een volledig vernieuwd autofocussysteem, met minder focuspunten dan bij de D5, maar met een hogere nauwkeurigheid. In het toestel zit een 20,8-megapixelsensor van het fullframeformaat.

Het nieuwe focussysteem van de Nikon D6 heeft 105 punten die allemaal kruislings gevoelig zijn. In de Nikon D5 zaten 153 focuspunten, maar die waren niet allemaal handmatig te selecteren, bij de D6 kan dat wel. Ook is de dichtheid van de focuspunten 1,6 keer hoger bij het nieuwe model. De middelste 15 focuspunten zijn gevoelig genoeg om ook nog bij een diafragma van f/8 te kunnen focussen. Het middelste focuspunt gaat tot een lichtwaarde van -4,5EV en bij alle overige punten is dat -4EV. Volgens Nikon heeft de camera ook een verbeterd systeem voor onderwerpherkenning. Dat moet het volgen van onderwerpen met autofocus verbeteren.

De resolutie van de Nikon D6 is gelijk aan die van voorganger D5, maar de sensor wordt in het nieuwe toestel gecombineerd met een nieuwe Expeed 6-beeldprocessor. De lichtgevoeligheid van de sensor is instelbaar van iso 100 tot 102.400 en dat kan nog tot vijf stops digitaal uitgebreid worden naar een equivalent van iso 3,2 miljoen.

Bij gebruik van de spiegel is de maximale fotografeersnelheid 14 beelden per seconde. Als de spiegel is opgeklapt, haalt het toestel 10,5bps in een stille modus. De zoeker is dan niet te gebruiken, maar het beeld is via live view op het schermpje achterop te bekijken. Het is in deze stand ook mogelijk om foto's te maken met 30bps of 60bps bij een resolutie van respectievelijk acht en twee megapixel. De camera filmt in 4k-resolutie met maximaal 30fps.

Het toestel heeft twee sleuven voor xqd- of CFexpress-geheugenkaarten. Er is geen ondersteuning meer voor CompactFlash. De behuizing heeft verder wifi, bluetooth en gps ingebouwd. Net als de voorganger is er ook een gigabitethernetpoort aanwezig op de 1440 gram wegende camera.

Nikon kondigde de ontwikkeling van de D6-dslr in april vorig jaar aan. De fabrikant mikt met het toestel met name op professionele sportfotografen. Begin april is de camera te koop in voor een adviesprijs van 7299 euro.

Nikon presenteert ook twee nieuwe Nikkor Z-objectieven voor zijn systeemcamera's zonder spiegel. Er komt een 20mm f/1.8 S en een 24-200mm f/4-6.3 VR. Beide objectieven zijn afgedicht tegen stof en vocht. Het 20mm-objectief is vanaf 19 maart te koop voor 1249 euro en de 24-200mm-zoom volgt op 16 april voor 999 euro.