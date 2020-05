Nikon schrapt 700 banen in Azië na slechte financiële resultaten

Nikon heeft in Azië in totaal 700 banen geschrapt. De teruggang van het aantal werknemers hangt samen met een structurele hervorming van het onderdeel dat digitale camera's maakt. Daar gaat het al langer slecht mee en mede door de coronacrisis zijn de verliezen ook nu groot.

Nikon heeft in een online briefing laten weten dat het afscheid neemt van 700 fabriekswerknemers; 500 in Thailand en 200 in Laos, schrijft Nikkei. Dat zou voor elke locatie neerkomen op een teruggang van het personeelsbestand van tien procent. De fabrikant liet eerder deze maand al weten dat het 'buitengewone verliezen' verwachtte.

Dat is uitgekomen en de resultaten zijn nog iets negatiever dan al werd verwacht. In het vorige fiscale jaar, dat eind maart 2019 eindigde, kwam de operationele winst nog uit op 82,6 miljard yen of 693 miljoen euro, maar dat is in het huidige afgesloten fiscale jaar gezakt tot 6,7 miljard yen of omgerekend 56,2 miljoen euro. De omzet daalde van omgerekend 5,94 miljard euro naar 4,96 miljard euro.

Bij alle bedrijfsonderdelen ging de omzet omlaag ten opzichte van het vorige fiscale jaar, op het Semiconductor Lithography-onderdeel na. Nikon schrijft dit toe aan de coronacrisis. De omzet van het cameraonderdeel daalde met omgerekend 587 miljoen euro tot ongeveer 1,9 miljard euro, een daling van 23,7 procent. Nikon wijt dat aan de steeds kleiner wordende cameramarkt en de vertraging van het uitbrengen van de nieuwe producten door de impact van covid-19.

Nikon bracht in de zomer van 2018 de Z7- en Z6-systeemcamera's uit. Ondanks nieuwe firmware die de autofocus heeft verbeterd, hebben deze camera's en de bijbehorende investeringen nog niet opgeleverd wat Nikon er waarschijnlijk van had gehoopt. In april bracht Nikon zijn high-end D6-spiegelreflexcamera op de markt. Het is de vraag of die camera hoge ogen gaat gooien, mede omdat de kritiek klinkt dat deze camera is te beschouwen als een geüpgradede D5.