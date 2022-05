Samsung presenteert Exynos W920-soc voor wearables

Samsung heeft officieel de Exynos W920 aangekondigd, een nieuwe soc voor onder meer de aanstaande Galaxy Watch 4 en andere wearables. De soc is voorzien van een 4G-modem en is de eerste wearables-soc gemaakt op een 5nm-node.

In een nieuwsbericht schrijft Samsung dat de Exynos W920 twee Arm Cortex-A55-cores bevat en een Arm Mali-G68-gpu heeft en dat moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige generatie soc voor wearables, de Exynos 9110. De cpu-performance moet 20 procent verbeterd zijn en de gpu-performance tien keer beter zijn, volgens Samsung. Daarnaast is de soc voorzien van een 4G LTE-Cat 4 modem en GNSS.

Ook is de soc voorzien van een afzonderlijke Cortex M55-core voor het aansturen van de always-on-display van een smartwatch, voor features als het snel tonen van de tijd, notificaties en gemiste oproepen in de slaapmodus. Op die manier hoeft de reguliere cpu niet wakker gemaakt te worden. Dat scheelt energiegebruik en daarmee accuduur.

Het was al langer bekend dat de aanstaande Galaxy Watch 4 voorzien zou zijn van de Exynos W920-soc, maar er waren nog geen details over de processor bevestigd. Dat de nieuwe soc in de Watch 4 zit, bevestigt Samsung in het nieuwsbericht.

De Samsung Galaxy Watch 4 wordt komende woensdag officieel aangekondigd tijdens Samsungs Unpacked-evenement, samen met de nieuwe vouwbare Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 2. De Watch 4-horloges krijgen oledschermpjes met een resolutie van 450x450 pixels, de Exynos-soc, gecombineerd met 1,5GB RAM en 16GB flashopslag. De Watch 4 komt er in verschillende formaten.

Samsung maakte voor de Galaxy Watch 4 een nieuw Android Wear OS samen met Google, dat een combinatie is van Samsungs Tizen en Googles Wear OS, voorzien van een eigen user interface. Samsung bevestigt in het nieuwsbericht dat de Exynos W920 dit besturingssysteem volledig ondersteunt.