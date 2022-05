Officiële renders en specificaties van Samsung Galaxy Watch4 verschijnen online

De officiële renders en specificaties van de Samsung Galaxy Watch4 en de Watch4 Classic zijn online verschenen. De smartwaches krijgen oledschermpjes met een resolutie van 450x450 pixels, een Exynos W920-soc, 1,5GB ram en 16GB flashopslag.

Samsung brengt de Galaxy Watch4 uit in de formaten 40mm en 44mm en de Watch4 Classic is er in uitvoeringen van 42mm en 46mm. De twee modellen zijn grotendeels gelijk; het belangrijkste verschil is dat de Classic voorzien is van de draaiende bezel voor de bediening. De uitvoeringen van 44mm en 46mm hebben een iets grotere accu dan de kleinere varianten, schrijft WinFuture. De Duitse site heeft naar eigen zeggen de officiële specificaties en renders van de nieuwe Galaxy-smartwatches in handen.

In de 44mm- en 46mm-uitvoeringen gebruikt Samsung een 1,36"-schermpje en in de kleinere modellen is dat een 1,19"-display. In beide gevallen gaat het om amoledschermpjes met een resolutie van 450x450 pixels. De accucapaciteit is 247mAh en 361mAh, respectievelijk voor de kleine en grote uitvoeringen. De accu zou tot zeven dagen mee gaan op een lading, maar onder welke omstandigheden, is niet bekend.

Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm

Volgens de uitgelekte informatie komen er van beide horloges uitvoeringen die gemaakt zijn van verschillende materialen, waaronder aluminium en roestvast staal. De oledschermpjes zijn afgewerkt met een beschermlaag van Corning Gorilla Glass DX. In de smartwatches zit een Exynos W920-soc, 1,5GB aan ram en 16GB flashopslag. De horloges zijn waterdicht volgens een IP68-rating. Verbindingsopties zijn er in de vorm van Bluetooth 5.0, wifi en nfc. Er komen ook 4G-uitvoeringen van de horloges.

De smartwatches hebben sensoren voor het meten van hartslag, bloedzuurstof en voor het maken van een elektrocardiogram. Verder bieden de Watch4-modellen slaaptracking, valdetectie en kunnen ze de menstruatiecyclus bijhouden en voorspellen. Er zijn 40 sportactiviteiten mogelijk en 'een handvol' wordt automatisch gedetecteerd.

Samsung gaat de horloges voorzien van het nieuwe Android Wear OS, dat is ontstaan uit een combinatie van Samsungs Tizen en Googles Wear OS. Daaroverheen legt Samsung zijn One UI Watch 3.5. De fabrikant toonde die interface eerder al. De officiële introductie van de Galaxy Watch4-horloges volgt op 11 augustus op Samsungs Unpacked-evenement.