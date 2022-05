Samsung brengt Galaxy A12 Nacho uit met Exynos-soc

Samsung heeft in Rusland de voor Europa bestemde Galaxy A12 Nacho online gezet. De telefoon is hetzelfde als de eerder uitgebrachte Galaxy A12, maar heeft een Exynos-soc in plaats van een processor van MediaTek.

De productpagina staat online in Rusland en die toont dat de telefoon typenummer SM-A127 heeft, tegenover SM-A125 van de reguliere Galaxy A12. Het enige verschil tussen de twee modellen is volgens GizmoChina dat Samsung de MediaTek Helio P35 heeft gewisseld voor een Exynos 850. Die Exynos-soc zit al langer in bijvoorbeeld de Galaxy A21.

Het is onbekend waarom Samsung de telefoon met nieuwe processor nu uitbrengt. Ook de naam is een unicum: Samsung gebruikte het achtervoegsel Nacho niet eerder in een telefoonnaam. De Galaxy A12 Nacho kost hetzelfde als de reguliere A12, die tussen 160 en 190 euro kost en eind vorig jaar uitkwam. Of en wanneer de Nacho naar Nederland of België komt, is niet bekend.