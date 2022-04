Nvidia's DLSS werkt vanaf dinsdag met Vulkan-api en Steam Proton op Linux

Nvidia brengt dinsdag een nieuwe Linux-driver uit die ondersteuning toevoegt voor Deep Learning Super Sampling. In eerste instantie worden alleen games die met de Vulkan-api werken ondersteund. DirectX-titels volgen in de herfst.

Eerder deze maand maakte Nvidia al bekend dat DLSS-ondersteuning op komst was voor Linux. Dat werkt in combinatie met Steam Proton, de opensource-tool van Valve waarmee veel Windows-games op Linux zijn te spelen.

Nvidia meldt maandag dat er op 22 juni een Linux-driver verschijnt die dit mogelijk zal maken. Vooralsnog werkt DLSS op Linux alleen met titels die de Vulkan-api ondersteunen. Daarmee gaat het om Doom Eternal, No Man's Sky en Wolfenstein: Youngblood.

In de herfst moet er ook ondersteuning komen voor DLSS in DirectX-games die via Proton op Linux draaien. De meeste games met DLSS-ondersteuning gebruiken de DirectX-api. In totaal ondersteunen nu meer dan 55 games Nvidia's DLSS-techniek.

DLSS is een reconstructietechniek die werkt met de Tensor-cores van Nvidia RTX-videokaarten. Games worden op een lagere resolutie gerenderd en opgeschaald naar een hogere resolutie. Met machinelearning worden de ontbrekende details ingevuld en dat levert over het algemeen frameratewinst op, zonder dat dit grote nadelige gevolgen heeft voor de beeldkwaliteit.

Nvidia maakt ook bekend dat multiplayersurvivalgame Rust ondersteuning krijgt voor DLSS. Dat wordt op 1 juli toegevoegd. Necromunda: Hired Gun en Chernobylite hebben per direct DLSS-ondersteuning gekregen.