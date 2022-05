Foto's tonen draadloze Huawei-gamingmuis met Qi-ondersteuning

Er zijn foto's verschenen van de Huawei Wireless Mouse GT. Het gaat om een draadloze muis gericht op gamers, die draadloos opgeladen kan worden via een bijbehorende Qi-muismat. Huawei kondigde onlangs al zijn eerste gamingmonitor aan.

Uit de foto's is op te maken dat de gamingmuis van Huawei voorzien is van rgb-verlichting, zes knoppen in totaal en een USB-C-aansluiting. Leds aan de bovenkant van de muis geven de status van de accu aan. De draadloze muis werkt met bluetooth of het 2,4GHz-protocol, waarvoor Huawei een USB-receiver meelevert. Welke sensor er in de muis zit, is nog niet bekend.

De muis kan draadloos worden geladen op een Qi-muismat. De spoelen voor draadloos laden zitten in de rechterbovenhoek van de muismat. De muis gaat 'meer dan 80 euro' kosten, schrijft WinFuture. De Duitse site heeft de plaatjes van de nog niet uitgebrachte Huawei-muis online gezet.

Huawei maakt de gamingmuis als aanvulling op zijn MateView GT-monitor voor gamers. Dat is een van twee monitoren die Huawei in augustus uitbrengt. Het gamingmodel is een 34"-monitor met een gebogen 21:9-paneel en een adviesprijs van 549 euro.