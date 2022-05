Nieuwe wifibug in iOS kon ook worden misbruikt zonder tussenkomst van gebruiker

De kwetsbaarheid in iOS waarmee een telefoon kon worden gecrasht door met een bepaald ssid te verbinden, kon ook worden misbruikt voor remote code execution. Apple heeft dat lek inmiddels gedicht na een melding van beveiligingsonderzoekers.

De nieuwe bug werd ontdekt door onderzoekers van beveiligingsbedrijf ZecOps. Die noemen de kwetsbaarheid WiFiDemon. Het is een zero-click kwetsbaarheid, waarvoor dus geen tussenkomst van de gebruiker nodig is. Aanvallers konden een iPhone laten verbinden met een bepaald wifinetwerk en daarmee van een afstand code op de telefoon uitvoeren.

WiFiDemon borduurt voort op een kwetsbaarheid die eerder werd ontdekt in iOS. Met die bug kon wifi op een iPhone worden uitgeschakeld als het verbond met ssid %p%s%s%s%s%n. Later bleken ook andere soortgelijke strings voor bootloops in de wififunctionaliteit te zorgen zodat die crashte. Apple verwijderde de mogelijkheid om met ssid's te verbinden die de %n-string bevatten, maar Zecops zegt dat dat niet de enige mogelijke kwetsbaarheid is.

De onderzoekers wisten een ssid aan te maken met de format specifier %@ die in Objective-C wordt gebruikt. Als een aanvaller een telefoon kan laten verbinden met een ssid-netwerk dat daarmee begint kan het, net zoals in het eerdere lek, een bootloop veroorzaken. Het lek kan daarnaast worden uitgebuit zonder tussenkomst van de gebruiker. Daarvoor moet een aanvaller %@ achter een ssid zetten waar een telefoon al mee verbonden is. Als een gebruiker 'Automatisch verbinden' aan heeft staan voor wifinetwerken, dan verbindt de telefoon automatisch met het foute netwerk. Volgens de onderzoekers kon er vervolgens een use after free worden getriggerd waarmee het mogelijk is code uit te voeren op een telefoon.

Het lek zat in iOS-versies 14 tot en met 14.4. De onderzoekers zeggen dat de zero-click-mogelijkheid is verholpen in iOS 14.6, maar dat het in die versie nog steeds mogelijk is wifi te laten crashen als een aanvaller een gebruiker kan laten verbinden met een uniek ssid. Daarvoor is dan dus wel gebruikersinteractie nodig. Voor oudere versies zouden gebruikers het automatisch scannen naar en verbinden met wifi-netwerken uit kunnen schakelen. De crash heeft geen CVE-code gekregen. Apple bracht deze week iOS 14.7 uit, maar in de releasenotes staat niets specifiek over dit lek.