'Bèta van iOS 14.5 bevat verwijzing naar A14X-soc die verwant is aan M1-soc'

In een bèta van iOS 14.5 een verwijzing aangetroffen naar een nieuwe soc. Het zou gaan om de A14X en die zou verwant zijn aan de M1-soc. Volgens geruchten presenteert Apple volgende maand nieuwe iPad Pro-modellen.

In de code van de iOS-bèta staat een verwijzing naar een gpu van een chip met de codenaam 13G. Volgens informatie van 9to5mac en eerdere naamgevingschema's is daaruit af te leiden dat het om de A14X gaat. Dat zou een variant zijn van de A14 Bionic uit de iPhone 12-modellen. Apple stopt de X-varianten normaal gesproken in iPad Pro's.

9to5mac concludeert na eigen onderzoek dat de A14X gebaseerd is op de T8103, wat de codenaam is van de M1-soc die Apple in zijn Macs stopt. De site zegt dat dit overeenkomt met een gerucht van Bloomberg, waarin gesproken wordt over nieuwe iPad Pro-modellen met een verbeterde processor, die 'gelijk is aan de M1-soc'.

Volgens 9to5mac zijn er nieuwe iPads met codenamen J517, J518, J522 en J523 op komst. De aanwezigheid van de verwijzing in de iOS 14.5-bèta zou kunnen wijzen op een snelle introductie van nieuwe iPad Pro-modellen. Volgens eerdere geruchten worden die in april aangekondigd en krijgen ze naast een nieuwe soc ook een Thunderbolt-aansluiting en verbeterde camera's. Het 12,9"-model zou een miniledscherm krijgen.