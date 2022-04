Google verwijdert privacyextensie ClearURLs uit Chrome Web Store

Google heeft de extensie ClearURLs uit de Chrome Web Store verwijderd. Volgens de maker van de browserextensie die trackingelementen uit links verwijdert, geeft Google daar onzinnige redenen voor.

ClearURLs is dinsdag door Google geblokkeerd in de Chrome Web Store. Gebruikers kunnen de extensie daardoor niet meer downloaden. Ontwikkelaar Kevin Roebert bevestigt dat op GitHub. Hij toont het bericht dat hij van Google heeft gekregen, waarin staat waarom de extensie geblokkeerd is.

Google stelt onder andere dat de beschrijving van de extensie te gedetailleerd is en daarmee in strijd is met de voorwaarden. Het noemen van alle mensen die hebben meegewerkt aan de extensie, is 'verwarrend', aldus Google.

Ook noemt de beschrijving niet de aanwezigheid van de export-importfunctie voor de instellingen, de logfunctie voor debugging en de donatieknop. Volgens Google is dat misleidend. Daarnaast heeft Google kritiek op de 'clipboardWrite'-permissie, die niet nodig zou zijn. De ontwikkelaar spreekt dat tegen en zegt dat hij dat duidelijk heeft aangegeven.

CleanURLs was al sinds 2019 beschikbaar in de Chrome Web Store. De maker denkt dat Google zijn extensie verwijderd heeft omdat die te populair zou zijn en het businessmodel van Google kan schaden. De extensie verhindert dat gebruikers via URL's gevolgd kunnen worden. Roebert is tegen de beslissing van Google ingegaan en heeft de kritiekpunten aangepast. Google heeft nog niet gereageerd.

ClearURLs is nog wel beschikbaar als extensie voor Firefox en voor Microsoft Edge. De link die naar de Chrome-versie verwijst, levert op dit moment een 404-pagina op. De broncode van ClearURLs staat op GitLab en daar is de Chrome-extensie ook te downloaden als crx-bestand.