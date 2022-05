Apple brengt iOS 14.7.1 uit met patch voor actief misbruikte kwetsbaarheid

Apple heeft iOS 14.7.1 uitgebracht. Daarin zit een patch voor een kwetsbaarheid die actief werd misbruikt. Dat lek zit in de meeste moderne iPhones en iPads, en stelde een aanvaller in staat code van een afstand uit te voeren.

De update komt relatief kort na de vorige uit; Apple bracht iOS 14.7 vorige week uit. In iOS 14.7.1 zit een patch voor een kwetsbaarheid die getracked wordt onder CVE-2021-30807. Daar zijn op dit moment nog geen details over bekend. Apple schrijft zelf dat de kwetsbaarheid betrekking heeft op alle iPhones sinds de iPhone 6s, alle modellen van de iPad Pro, op alle iPads vanaf de vijfde generatie en de iPad Air 2 en Mini 4 en later. Het gaat om een memory corruption-bug waarmee een aanvaller code kan uitvoeren met kernelrechten. Apple zegt dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt, maar zoals gebruikelijk geeft het bedrijf daar geen verdere details over.

De nieuwe iOS-versie repareert ook een bug in Touch ID, waardoor sommige gebruikers hun Apple Watch niet ontgrendelen met de Unlock With iPhone-functie op hun telefoon. In het nieuwe OS moet dat weer kunnen.