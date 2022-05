Apple brengt iOS 14.7 met ondersteuning voor MagSafe-powerbank uit

Apple heeft met iOS-versie 14.7 ondersteuning voor de MagSafe-powerbank toegevoegd aan iPhone 12-modellen. De magnetische powerbank wordt vanaf deze week geleverd. Verder brengt de update informatie over de luchtkwaliteit naar de Weer- en Kaarten-apps.

Met de update krijgen alle iPhone 12-modellen ondersteuning voor de MagSafe Battery Pack. Apple kondigde deze magnetische powerbank eerder deze maand aan. De powerbank werkt met het MagSafe-systeem op de achterzijde van de smartphones. Het MagSafe-apparaat laadt iPhones draadloos op met 5W. Om de powerbank zelf op te laden, is wel een Lightning-kabel nodig, die niet wordt meegeleverd.

Apple geeft niet veel details over de powerbank, zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel extra accuduur de powerbank moet geven. De powerbank kost 109 euro. Wel zegt Apple dat de MagSafe-accu een smartphone kan opladen terwijl de powerbank zelf wordt opgeladen. Het MagSafe-apparaat laadt de smartphone dan met 15W op, mits de powerbank zelf met minimaal 20W wordt opgeladen. Volgens MacRumors gaat het om een 11,13Wh-accu.

Naast de MagSafe-powerbank-ondersteuning brengt iOS 14.7 ook informatie over de luchtkwaliteit naar de Weer- en Kaarten-apps in bepaalde landen, waaronder Nederland. Ook komen er verbeteringen voor Apple Card en kunnen HomePod-gebruikers via de Home-app timers beheren. Verder kunnen gebruikers binnen de Podcasts-bibliotheek kiezen of ze alleen gevolgde podcasts willen zien, of alle podcasts.