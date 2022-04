Apple verhoogt laadvermogen MagSafe Battery Pack via firmware-update

Apple heeft het laadvermogen van zijn MagSafe Battery Pack opgehoogd via een firmware-update. Deze magnetische powerbank kan na de update opladen met een vermogen van maximaal 7,5W, waar dat voorheen maximaal 5W was.

De verhoging is doorgevoerd in firmwareversie 2.7, schrijft Apple op zijn supportwebsite. De update wordt automatisch uitgevoerd zodra deze via MagSafe aan een iPhone wordt bevestigd. Op die manier kan de update volgens Apple 'een week duren'. De update kan overigens ook sneller uitgevoerd worden, door de MagSafe Battery Pack via USB-C te verbinden met een iPad of Mac. Op die manier moet de firmware in ongeveer vijf minuten bijgewerkt worden.

Apple bracht de MagSafe Battery Pack vorig jaar uit. De powerbank werkt, zoals de naam doet vermoeden, via MagSafe en is daarom alleen compatibel met de iPhone 12 en iPhone 13. De powerbank kan draadloos aan de iPhones bevestigd worden en kan de telefoons nu op 7,5W opladen met zijn 1460mAh-accu. De powerbank kan bekabeld ook als gewone draadloze oplader functioneren, waarbij deze een laadvermogen van 15W biedt. De MagSafe Battery Pack heeft een adviesprijs van 109 euro.