Begin september is het voor Apple-liefhebbers traditiegetrouw tijd om uit te zien naar de nieuwe iPhone-generatie. In dit bijzondere jaar moest ook Apple echter pas op de plaats maken. Pas in oktober kon de fabrikant uit Cupertino zijn nieuwste generatie aan het grote publiek laten zien: de iPhone 12-serie. Naast een volledig nieuw design en voor het eerst de belofte van 5G-ondersteuning heb je als aspirant-koper meer keuze dan ooit. De nieuwe generatie telt vier toestellen, waarvan de iPhone 12 Mini de kleinste smartphone is die Apple in jaren heeft uitgebracht, terwijl de iPhone 12 Pro Max juist de grootste iPhone is die ooit werd gepresenteerd.

Apple brengt zijn vier nieuwe toestellen dit keer in twee etappes uit. De iPhone 12 en 12 Pro, waarmee we voor deze review aan de slag zijn gegaan, zijn inmiddels te koop. Over twee weken volgen de iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max, die je nu al als preorder kunt bestellen.

Minder verschillen

Als generatie zijn de iPhone 12 en 12 Pro wellicht minder interessant dan de modellen die nog komen. De directe vergelijking tussen '12' en '12 Pro' kan echter wel vuurwerk opleveren. Was de iPhone 11 van vorig jaar nog een afgeslankt 'budgetmodel' met een ander (plat gezegd, wat lomper) design en een minder goed scherm, de iPhone 12 is een stuk luxer geworden. Dat terwijl de iPhone 12 Pro juist niet zo speciaal is als zijn voorganger. Alleen de iPhone 12 Pro Max krijgt dit jaar de allerbeste camera's, met een nieuwe, grotere sensor voor de primaire camera, verbeterde stabilisatie en meer 'zoom'.

Op voorhand beloven de verschillen tussen het Pro-model en de normale iPhone 12 dus kleiner te zijn dan ooit. Mocht je geen tijd hebben om de hele review te lezen: in onderstaande tabel staan alvast alle punten waarop de iPhone 12 en iPhone 12 Pro technisch van elkaar verschillen. Op alle andere vlakken zijn de toestellen exact gelijk, van de eigenschappen van iedere camera tot en met de gebruikte chipset, de ondersteunde 5G-banden en de grootte van de accu. Het prijsverschil tussen beide smartphones is met 100 euro geslonken, maar bedraagt voor een toestel met een gelijke hoeveelheid opslag nog steeds 200 euro. Is de meerwaarde van de 'Pro' nog groot genoeg om dat te verantwoorden?

iPhone 12 iPhone 12 Pro Behuizing Aluminium frame, glimmend glazen achterkant Stalen frame, matglazen achterkant Gewicht 162g 187g Opgegeven max. schermhelderheid (buiten hdr) 625cd/m² 800cd/m² Camerasetup Ultragroothoekcamera

Groothoekcamera Ultragroothoekcamera

Groothoekcamera

Telecamera (2x vergroting) Nieuwe camerafeatures t.o.v. 11-serie Dolby Vision hdr-video opnemen (4k/30fps) Dolby Vision hdr-video opnemen (4k/60fps)

Apple ProRAW*

LiDAR dieptesensor Werkgeheugen 4GB 6GB Opslagvarianten 64GB

128GB

256GB 128GB

256GB

512GB Kleuren Zwart, wit, rood, groen, blauw Zilver, grafiet, goud, oceaanblauw Prijzen vanaf € 909,- € 1159,-

*Pas later dit jaar beschikbaar