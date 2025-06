Samsung gaat met Message Guard chatberichten controleren op zero-click-malware

Samsungs Galaxy S23-telefoons krijgen Message Guard, een functie die afbeeldingen kan scannen op zero-click-malware. Zero-click-malware is malware die zonder dat de gebruiker hier iets voor hoeft te doen, data kan stelen. Message Guard werkt alleen in de Messages-apps.

Wanneer gebruikers via Samsungs of Googles Messages-app een afbeelding ontvangen, wordt deze eerst binnen de sandbox van Samsung Message Guard geopend. Hier kijkt Message Guard of de afbeelding malware bevat die toegang probeert te krijgen tot het besturingssysteem of data op de telefoon. Zo moet Message Guard voorkomen dat dergelijke malware data steelt van de gebruiker.

Samsung claimt dat dergelijke zero-click-malware nog niet voorkomt op Samsungs smartphones, al werd er eerder wel een zero-click-kwetsbaarheid in Samsung-smartphones gevonden. In 2020 zouden tientallen journalisten met Pegasus-spyware aangevallen zijn, dat een zero-click-kwetsbaarheid in iOS misbruikte.

Message Guard werkt automatisch en 'grotendeels onzichtbaar' voor de gebruiker, en kan png-, jpg-, jpeg-, gif-, ico-, webp-, bmp- en wbmp-bestanden scannen op zero-click-malware. De dienst is vooralsnog alleen op de Galaxy S23 beschikbaar, maar moet later dit jaar ook op andere Samsung-smartphones en -tablets verschijnen, mits deze One UI 5.1 of hoger draaien. Later wil Samsung een software-update uitbrengen zodat Message Guard ook op andere berichtenapps werkt, naast de Messages-apps van Google en Samsung.