Google-onderzoeker kon iOS-apparaten volledig overnemen via wifi-exploit

Een onderzoeker van Googles Project Zero-team van beveiligingsexperts wist een bug in de kernel van iOS uit te buiten en iPhones via wifi over te nemen zonder dat enige interactie van gebruikers vereist was. Apple heeft de problemen verholpen.

Google Project Zero-medewerker Ian Beer beschrijft hoe hij in zes maanden tijd zijn zero-click radio proximity-exploit wist te produceren. In een video demonstreert hij hoe hij via een MacBook Air in de ene kamer, een iPhone 11 Pro met iOS 13.3 in een andere kamer volledig over kan nemen.

Hij maakt daarbij wat hardware betreft verder alleen gebruik van wifi-adapters en een RaspBerry Pi. Het iOS-apparaat hoeft niet op hetzelfde wifi-netwerk te zitten als het apparaat van de aanvaller, maar moet wel binnen wifi-bereik zijn. De onderzoeker kan met zijn aanval wachtwoorden, foto's, Keychain-sleutels en andere gegevens aan een iOS-apparaat onttrekken.

De proof-of-concept is een van meerdere exploits die Beer ontwikkelde. Hij toont dat een exploit in enkele seconden lees- en schrijfmogelijkheden bij de kernel verkrijgt en in enkele minuten volledige toegang weet te realiseren. De basis van de kwetsbaarheid ligt bij een bug in de driver voor Apple Wireless Direct Link of AWDL. Dit is Apples technologie om meshnetwerken met apparaten op te zetten. Onder andere de functies Sidecar, om de iPad als tweede scherm in te zetten, en Airdrop, voor het draadloos delen van bestanden, maken gebruik van AWDL.

Beer maakte bij zijn exploit onder andere gebruik van het brute forcen van een SHA256-hash van 2 byte, die een Apple-apparaat via bluetooth low-energy uitzendt bij Airdrop. Mede hierdoor wist hij AWDL op afstand in te schakelen. Dit kan volgens hem ook als het iOS-apparaat gelockt is. Verder claimt hij dat de exploit wormable is: een met succes aangevallen apparaat zou deze dan verder kunnen verspreiden naar iOS-apparaten in de buurt.

Apple heeft de kwetsbaarheden verholpen en dat is volgens Beer in ieder geval gebeurd voordat het bedrijf zijn Privacy-Preserving Contact Tracing-functionaliteit aan iOS 13.5 in mei van dit jaar toevoegde.