Huawei: 10 miljoen mensen wereldwijd draaien EMUI 11 zonder Google-diensten

Huawei claimt dat 10 miljoen mensen wereldwijd een smartphone hebben met zijn EMUI 11-software op basis van Android 10. De fabrikant startte begin november in thuisland China met de verspreiding van de Android-schil en gaat daar de komende maanden mee door.

Het bedrijf kondigde EMUI 11 in september aan. De software is gebaseerd op Android 10 en moet het zonder Google Mobile Services doen. EMUI 11 heeft onder andere nieuwe thema's en animaties en de mogelijkheid meerdere vensters zwevend te gebruiken en de grootte van vensters aan te passen. Huawei heeft het aantal van 10 miljoen EMUI 11-gebruikers op de Chinese socialmediasite Weibo genoemd.

Vorig jaar kondigde Huawei op 20 december aan dat er 10 miljoen gebruikers van EMUI 10 waren. Die versie werd eveneens in de maand september aangekondigd. Huawei begon begin november met de distributie van EMUI 11 naar Chinese gebruikers. De rest van de wereld volgt in december, januari en later in het eerste kwartaal van 2021.

In september kondigde Huawei ook HarmonyOS 2.0 aan. Het vermoeden is dat het bedrijf dit eigen besturingssysteem volgend jaar naar nieuwe en bestaande smartphones wil brengen. Daarmee zou EMUI 11 de laatste versie kunnen zijn die op Android draait.