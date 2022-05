Huawei brengt Mate 40 Pro over drie weken in Nederland uit voor 1200 euro

Over drie weken brengt Huawei de Mate 40 Pro in Nederland uit voor 1199 euro. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt na een eigen virtueel evenement over de Mate 40-serie. Alleen de Pro komt hier uit.

De Mate 40 Pro is iets duurder dan de Mate 30 Pro van vorig jaar, die uitkwam voor 1099 euro. De soc is de Kirin 9000, net als de Apple A14 een 5nm-soc uit de fabrieken van TSMC. De soc beschikt over vier Cortex-A77-cores en vier A55-cores. Een van de A77-cores draait op 3,13GHz, de andere drie op 2,54GHz. De soc heeft een geïntegreerde 5G-modem met ondersteuning voor frequenties onder 6GHz. De modem heeft geen mmWave-ondersteuning.

De Pro heeft een 6,76"-oledscherm met een resolutie van 2772x1344 pixels. Dat is een scherm van 15,5x7,5cm met een beeldverhouding van 18,5:9 en een oppervlakte van 115 vierkante centimeter. De hele telefoon is 16,3x7,6cm groot en 9,1mm dik, bij een gewicht van 212 gram.

De primaire camera van de Mate 40 Pro is dezelfde 50-megapixelcamera als bij de P40 Pro. Daar zit een 20-megapixelcamera met f/1.8-ultragroothoeklens bij, samen met een 12-megapixelcamera met periscopische telelens voor 5x zoom ten opzichte van de primaire camera. Ook zit er een tof-sensor bij. Aan de voorkant is een 13-megapixelcamera te vinden met opnieuw een tof-sensor, die Huawei inzet voor 3d-gezichtsherkenning. Daarnaast zit er een optische vingerafdrukscanner achter het scherm. De telefoon heeft een 4400mAh-accu, die bedraad met 65W kan worden opgeladen en draadloos met 50W.

De telefoon draait op EMUI11 op basis van Android 10 zonder Google-diensten. Huawei presenteerde ook de Mate 40 en Mate 40 Pro+. Die laatste lijkt op de Pro, maar heeft twee camera's met telelens: een met 3x zoom en een met 10x zoom ten opzichte van de primaire camera. De Mate 40 en Mate 40 Pro+ lijken vooralsnog niet in de Benelux uit te komen. De Mate 40 Pro ligt vanaf 12 november in de winkel voor 1199 euro.