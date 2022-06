Huawei P40 Pro

Het protectionisme van president Trump heeft zo zijn uitwerking op de wereld. Je zou het handelsverbod met Huawei daaronder kunnen scharen, hoewel het volgens de Verenigde Staten in eerste instantie om vermoedens van spionage gaat. Hoe dan ook, voor het smartphonespeelveld is het jammer, want Huawei was op weg om Samsung het vuur aan de schenen te leggen. Het zou Samsung waarschijnlijk aanzetten tot meer innovatie en dat lijkt ons niet verkeerd. Helaas is dat in het Westen nu even niet meer het geval, want een Android-smartphone zonder Google-apps en -diensten is bepaald niet voor iedereen aantrekkelijk.

Toch is Huawei niet bij de pakken neer gaan zitten en ging het stoïcijns door met het presenteren van mooie high-end smartphones, ook in Europa. Stoïcijns, want de Chinese fabrikant repte bijna niet over de situatie met Google en dus ook niet over oplossingen om alsnog Google-diensten en apps op de Huawei-smartphones te krijgen. Huawei vaart een eigenwijze, andere koers: de eigen Huawei Mobile Services pushen. Apps haal je gewoon uit de Huawei AppGallery. Daar staan lang niet alle apps in die wij hier veel gebruiken, en als je die apps wel op een Huawei-toestel zet, blijkt dat ze HMS vaak niet ondersteunen.

Is dit grootheidswaan van een Chinese fabrikant die alles wat hij tot vorig jaar aanraakte, in goud deed veranderen? Of is Huawei snel overgeschakeld op een langetermijnstrategie waarbij het even zijn verlies neemt en intussen met kapitaalkracht ontwikkelaars van populaire westerse apps zover krijgt dat ze HMS ondersteunen en apps in de AppGallery zetten? We onderzoeken in deze review in elk geval hoe het nu is om als Google-gebruiker een P40 Pro te gebruiken, die dus geen Google-diensten en -apps heeft.

Bij de P40-serie heeft Huawei min of meer hetzelfde gedaan als Samsung met de S20-serie. De fabrikant introduceert een supertoestel: de P40 Pro+. Samsung plakt er Ultra achter en Huawei dus een '+'. Ze willen er hetzelfde mee zeggen: dit is de ultieme smartphone die wij nu kunnen maken, maar die gaat je wel flink veel geld kosten. De P40 Pro+ ligt echter pas in juni in de winkels, dus we houden het nu bij de P40 Pro, die waarschijnlijk voor de meesten kooptechnisch gezien interessanter is.

Dat is ook bepaald geen kinderachtige high-end smartphone, met natuurlijk weer de focus op de camera. Aangezien de P30 Pro in onze uitgebreide cameratest de beste smartphonecamera bleek, waren we erg benieuwd naar deze opvolger. Op de komende pagina's lees je of het zo'n goede smartphone is dat we je aanraden om door de nodige hoepeltjes te springen om deze smartphone voor je te laten werken.