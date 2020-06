Huawei start verkoop P40 Pro+-smartphone vanaf 25 juni voor 1400 euro

Huawei start vanaf 25 juni de levering van de P40 Pro+. Deze smartphone onderscheidt zich van de eerder verschenen P40 Pro met zijn uitgebreidere cameramodule en grotere hoeveelheid opslag. De prijs is 1400 euro en het toestel komt in het wit en zwart op de markt.

De P40 Pro+ heeft net als de Pro camera's met ultragroothoeklens en groothoeklens, maar in plaats van een telelens met 5x zoom, is er een periscopisch systeem met telelens met 3x zoom en telelens met 10x zoom. Daarnaast voorziet de Chinese fabrikant het +-model van 512GB flashopslag, tegenover maximaal 256GB voor de P40 Pro. Bovendien ondersteunt de P40 Pro+ draadloos laden op 40W, met een los verkrijgbare lader hiervoor.

Voor het overige is de +-variant identiek aan de P40 Pro. Zo hebben beide een 6,58"-scherm met oledpaneel met een verversingssnelheid van maximaal 90Hz. Ook is de Kirin 990 5G-soc aanwezig, in combinatie met 8GB ram. Huawei voorziet de smartphone bij levering van Emui 10.1, de actuele versie van zijn besturingssysteem.

Huawei kondigde de P40 en P40 Pro-modellen eind maart aan. De P40 en de P40 Pro verschenen begin april in Nederland en België.